Verkehrsüberwachung: Schliersee stockt „Lage-angepasst“ auf

Neuralgische Stelle I: In Neuhaus wird oft deutlich zu schnell gefahren. © THOMAS PLETTENBERG

Nach Ansicht der Grünen im Schlierseer Gemeinderat wird auf den Straßen rund um den See viel zu wenig kontrolliert. Zumindest in Maßen legt die Gemeinde nun nach.

Schliersee – Künftig wird man in Schliersee bessere Chancen als bisher haben, geblitzt zu werden. Der Gemeinderat hat einstimmig eine „bedarfsgerechte Stundenerhöhung bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs“ beschlossen.

Das Thema war auf Antrag der Grünen auf die Tagesordnung gekommen, denen zu wenig kontrolliert wird. Die Fraktion hätte gerne einen Vergleich mit anderen Gemeinden gehabt, den die Verwaltung trotz entsprechender Bemühungen nicht vorlegen konnte.

Gemeinderat Waas: „Mich nervt es, dass wir an neuralgischen Punkten zu wenig tun.“

„Eine lückenlose Überwachung find ich einfach nicht gut. Und es ist im Übrigen auch nicht erforderlich“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). Grünen-Vertreter Gerhard Waas sah das ganz anders. „Ich sehe das zum Beispiel in Neuhaus als sehr erforderlich an.“ Selbst wenn er auf der Bundesstraße mit 55 km/h fahre, werde er überholt. Ein zweiter Brennpunkt: das Parken in der verkehrsberuhigten Zone am Heimatmuseum/Kindergarten. „Das ärgert mich wirklich sehr“, zürnte Waas. Wenn Musiker ihre Instrumente ausladen, sehe er das noch ein. Der Rest? „De kenna olle roasn.“ Am Wochenende sei links und rechts zugeparkt und bei Stau auf der Bundesstraße brettere der Ausweichverkehr mit 50 durch die Lauterer Straße. „Mich nervt es, dass wir an neuralgischen Punkten zu wenig tun.“

Neuralgische Stelle II: Am Heimatmuseum hat Gerhard Waas besonders viele Verkehrsverstöße festgestellt. Er fordert mehr Überwachung. Ein bisschen mehr kommt nun tatsächlich. © THOMAS PLETTENBERG

Immerhin etwas mehr tut die Gemeinde nun. Bislang ließ Schliersee den fließenden Verkehr nur zwei Stunden pro Monat überwachen. Wie beim Parkverkehr entschied die Verwaltung nach Bedarf. Auch die höhere, nicht definierte Stundenzahl, wird „Lage-angepasst“ (Schnitzenbaumer) erfolgen.

Blitzeranhänger: Gemeinderäte winken ab

Vom Einsatz eines Blitzeranhängers sah der Gemeinderat ab. Schliersee ist nicht Mitglied des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland, dessen Anhänger viel in anderen Gemeinden stehen. Zwar könnte auch der Anbieter, den Schliersee beauftragt, die gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit mit Sitz in Hamburg, ein solches Gerät bereitstellen. Das würde aber kosten. Von 5000 Euro in der Woche war in der Sitzung die Rede.

Beim Zweckverband wäre dies anders. Auf Anfrage erklärt Geschäftsführer Benjamin Bursic, dass die Überwacher den Anhänger weitestgehend selbstständig, aber in Absprache mit Gemeinden und der Polizei einsetzen. Dies erfolge nicht mit dem Ziel, möglichst viel Geld einzutreiben, sondern die Verkehrssicherheit zu erhöhen. – zum Beispiel in der Nähe von Schulen und Kindergärten. Die Anhänger-Bußgelder gehen zunächst einmal an den Zweckverband, der am Jahresende Kassensturz macht und einen Gewinn dann an die Mitgliedskommunen verteilt. Der Einsatz selbst ist kostenlos. Gleiches gilt für die Mitgliedschaft im Verband, wenn es nur um Verkehrsüberwachung geht. Zahlen müssen die Gemeinden für die Einsätze von Blitzern zum Beispiel in Autos und Überwachern. Die Bußgelder fließen dafür aber – nach Abzug einer Fallpauschale – an die Gemeinden.