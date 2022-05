Vier Tage Schlierseer Gartenzauber mit großem Programm

Teilen

Schönes für den heimischen Garten: Vogelhäuschen beim Gartenzauber in Schliersee (Archivbild). © THOMAS PLETTENBERG

Der grüne Kurpark wird bunt: Nach langer Zwangspause findet ab Donnerstag wieder der Schlierseer Gartenzauber statt - mit umfangreichen Programm und qualitätvollen Ausstellern.

Schliersee – Schauschmiede, Infostände und Fachvorträge, Vorführungen von Spürhunden und Baumkletterern, Biergarten und viele Stände, an denen es alles für den Garten gibt, von Geräten über Blumen, Pflanzen, Erde und Dünger bis hin zu Gartendeko, Büchern und Kunst – all das bietet der Gartenzauber im Schlierseer Kurpark. Mehr als 30 Aussteller und Organisationen präsentieren sich dort von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Mai.

BR-Experte Modery übernimmt Moderation

Los geht’s am Donnerstag mit einem Trachtenfrühschoppen ab 11 Uhr. Andreas Modery, Gartenexperte des BR, moderiert an allen vier Tagen an der Aktionsbühne im Kurpark sowie im Gartenzauber Jugendbereich auf der Seefestwiese. Er präsentiert Standbetreiber, erzählt Gartengeschichten, gibt Tipps und geht dabei auf die Fragen der Besucher ein.

Fachvorträge und vieles mehr

In Fachvorträgen geht’s unter anderem um Effektive Mikroorganismen, Gesundheit mit Kräutern, Bokashi-Dünger, Tomaten oder um die Rose. Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) informiert zum Asiatischen Laubholzbockkäfer und zum Moschusbockkäfer. Dabei wird auch die Arbeit von Suchhunden demonstriert, die mit ihren feinen Nasen diese eingeschleppten Schädlinge aufspüren.

Hobbygärtner können sich beim Schlierseer Gartenzauber mit Rosensorten in allen Farben, mit Beet- und Kübelpflanzen sowie Gemüsesetzlingen eindecken. Ein kleiner Querschnitt durch das Angebot der Aussteller: Rost-Kunstwerke, Wasserspiele, Pflanzenstützen, Kreatives aus Kork, Bodenverbesserer, Holzfässer, Motorgartengeräte, Himmelsliegen, botanische Raritäten und einschlägige Literatur.

Imker informieren über Bienenzucht

Der Bienenzuchtverein Miesbach informiert zur Biene und das Landratsamt zum Biber, beim Gartenbauverein Schliersee – gemeinsam mit der Gäste-Info Veranstalter de Gartenzaubers – können Kinder Mosaik basteln, die Mittelschule Neuhaus präsentiert Vogelscheuchen, die Firma Reichl gibt Einblicke in den Beruf Landschaftsgärtner, und der TSV Schliersee serviert Schmankerl vom Grill und Getränke.

Günstiges Feierabend-Ticket ab 17 Uhr

Der Schlierseer Gartenzauber öffnet an allen vier Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei, ermäßigter Eintritt (fünf Euro) gilt für Jugendliche, Senioren, Gartenbauvereinsmitglieder, Schwerbehinderte und Studenten. Das Familienticket ist für 17 Euro zu haben, zudem gibt‘s ab 17 Uhr das Feierabendticket für drei Euro.