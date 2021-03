Virtueller Marktplatz Gute Geschäfte: 4016 Gemeinwohlstunden vereinbart

Der Handschlag war nur digital möglich, aber das bremste die Teilnehmer des virtuellen Marktplatz Gute Geschäfte nicht. Sie vereinbarten insgesamt 4016 Gemeinwohlstunden.

Schliersee/Landkreis – Nach dem Ausfall 2020 wollten sich die Organisatoren des „Marktplatz Gute Geschäfte“ heuer nicht erneut von Corona einen Strich durch die Rechnung machen lassen. Deshalb planten sie die dritte Auflage der Tauschbörse von Anfang an als Online-Veranstaltung. 39 Unternehmen und 16 soziale Einrichtungen hatten sich für die virtuellen Verhandlungen mittels Youtube-Livestream angemeldet. Nicht umsonst, wie das Ergebnis später zeigen sollte.

Landrat Olaf von Löwis war Gast im Studio, das im Veranstaltungssaal des Heimatmuseum Schliersee aufgebaut war. Moderiert wurde der Abend von BR-Mitarbeiter Jan Wiecken und Jasna Okanovic von der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach, die den Marktplatz organisiert hatte. „Dieses Jahr gilt es, die Marke von 2500 ehrenamtlichen Stunden gegenseitiger Hilfe zu knacken“, sagte Okanovic.

Zu Beginn des Online-Live-Events präsentierten sich die 16 sozialen Einrichtungen in jeweils einminütigen Videobotschaften. Schon während dieser Mini-Vorstellungen bahnten sich die ersten Geschäfte an. Im Chat meldete sich zum Beispiel das Restaurant-Konzept machtSinn in Holzkirchen direkt zum Mitmachen bei der Gasto-Challenge an. Initiator dieser Challenge sind die Mitglieder des Kreisverbandes der Gartenbauvereine im Landkreis Miesbach, die Vereinigung „Wos Guads vor Ort“ aus Waakirchen und die Gemeinde Waakirchen. Im Verlauf sagten noch weitere 15 Gastronomen zu, im Juni drei Tage lang ausschließlich regionale Lebensmittel zu verarbeiten.

Die Schlierseer Bergwacht hingegen suchte für den Aufbau eines Lawinenschutzes dringend 250 Bäume und Helfer beim Pflanzen. Im Gegenzug bot die Bergwacht Wanderungen und Vorträge mit Einblick in ihre Arbeit an. Die Gemeinde Holzkirchen schlug direkt zu. Bürgermeister Christoph Schmid avisierte vier Kollegen, die beim Pflanzen helfen. „Außerdem werden wir für das BRK Blut und Kleider spenden“, verkündete der Bürgermeister. Insgesamt konnte die Bergwacht neun Unternehmen für sich gewinnen.

Ein großes Projekt initiierten die Kitas der Caritas. Sie wollen einen Bewegungsparcours für Kinder mit Behinderung realisieren. Die Konzeption übernimmt das Gesundheitszentrum Medius in Tegernsee. Weitere Partner sind erwünscht.

Zum Thema Nachhaltigkeit bot die Wirkstatt Oberland jedem teilnehmenden Unternehmen zehn Brezenbeutel und Vorträge zum Thema Müllvermeidung an. Eine konkrete Gegenleistung verlangten sie nicht. Ihnen liege es am Herzen, in Sachen Nachhaltigkeit und Müllvermeidung zu sensibilisieren.

Das digitale Live-Event endete nach rund zweieinhalb Stunden. Einziger kleiner Wermutstropfen waren kurze Aussetzer der Technik, die durch die vielen eingehenden E-Mails zwischenzeitlich überlastet war. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. 4016 Gemeinwohlstunden kamen zusammen. „Ich bin unglaublich stolz auf unsere Region“, sagte Okanovic. Die vereinbarten Geschäfte wurden von ehrenamtlichen Notaren geprüft und besiegelt. Die Vereinbarungen sollen innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. „Wer coronabedingt Aufschub benötigt, bekommt den natürlich“, betont Okanovic.

Die Aufzeichnung

Das Video zur Veranstaltung ist unter folgendem Link zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=3JZBgp4KkxQ. Wer noch Geschäfte nachreichen möchte, kann dies per Mail an jasna.okanovic@smg-mb.de tun.

Kathrin Suda