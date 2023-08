Vitalresort in Neuhaus: Weiterer Schritt beim Großprojekt

Zuversichtlich: Projektentwickler Wolf-Dieter Roetzer schwebt ein Baubeginn 2024 vor. © dak

Das Hotel-Großprojekt Vitalresort in Neuhaus muss in eine weitere Auslegungsrunde. Projektentwickler Wolf-Dieter Roetzer sieht dennoch Licht am Ende des Tunnels und liebäugelt mit einem Baubeginn im nächsten Jahr.

Neuhaus – Schliersees „Industrie“ ist der Tourismus, und weitere Beherbergungsbetriebe täten der Gemeinde gut. Denn die Zahl der Gästebetten ist zwischen 2006 und 2019 um circa 1400 zurückgegangen. In der Spitze waren es schon über 5000. Zumindest einen Teil dieses Verlusts könnte der Bau des Hotelprojekts Vitalresort an der Stolzenbergstraße in Neuhaus kompensieren. Etwas weniger als 200 Betten in zwei großen und vier kleinen Gebäuden mit Zimmern sowie ein „Gesundhaus“ plant Projektentwickler Wolf-Dieter Roetzer dort. Als nächstes steht eine erneute öffentliche Auslegung der Unterlagen an, denn bei der vergangenen (August 2022) war der Gemeinde ein kleiner Formfehler unterlaufen. Der Gemeinderat hat diesen nächsten Schritt mehrheitlich beschlossen, und der Bauausschuss stellte seine Zustimmung in Aussicht. Eine Genehmigung durch das Landratsamt kann erst erfolgen, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist.

Nachbarn erneuern Kritik an Größe und Verkehr

Im Gemeinderat kamen die Einwendungen der zurückliegenden Öffentlichkeitsbeteiligung zur Sprache. Die Einwände ähnelten denen der ersten Auslegung. Den Nachbarn erscheint das Projekt mit den etwa 50 Metern langen Gebäuden Biohotel und Gästehaus völlig überdimensioniert. Erhebliche Bedenken haben sich auch hinsichtlich der Verkehrsbelastung. Bedenken, die Wolfgang Mundel (CSU) teilt. Er nahm noch vor dem Sachvortrag ablehnend Stellung, kritisierte, dass ein Millionengewinn durch den Weiterverkauf des Grundstücks nicht in Schliersee, sondern in Stuttgart, dem Firmensitz des Eigentümers, versteuert werde und forderte, „das Verkehrsgutachten dringend nachzuarbeiten“. Bedenken gibt es zum Beispiel, ob die Straßen breit genug für Lkw-Begegnungsverkehr sind und ob es nicht zu Konflikten mit Fußgängern kommt – während der Bauzeit und auch, wenn das Hotel einmal in Betrieb ist. Die Mehrheit des Gemeinderats folgte derweil dem Abwägungsvorschlag, wonach entsprechende Verkehrsgutachten solche Probleme nicht erkennen lassen – etwa auch, weil eine Ausweichstelle erweitert wird.

11:7-Abstimmung nach eineinhalbstunden Sachvortrag

Letztlich hielt der Gemeinderat an der Planung fest. Neben Mundel stimmten auch Sibylle Strack-Zimmermann (Grüne), Pius Kieninger, Astrid Leitner, Florian Reinthaler (alle CSU), Christoph Stöger und Max Leitner (beide Die Schlierseer) gegen den Bebauungsplan. Bei der Sitzung nicht anwesend waren Uschi Bommer (Die Schlierseer), Horst Teckhaus (PWG) und Gabriele Murrisch (CSU). Somit fiel der Gesamtbeschluss nach über eineinhalb Stunden Sachvortrag durch Bebauungsplan-Architekt Christoph Rickert mit 11:7 Stimmen.

Vor der neuerlichen Abstimmung hatte es kleinere Änderungen an der Planung gegeben. So soll das Hotel nur mit einer Hackschnitzelheizung sowie Photovoltaikanlagen auf den Dächern ausgestattet werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung unterstreicht Roetzer, ein sehr geerdetes Konzept zu verfolgen. „Wir wollen keine Exoten sein, sondern uns in die Natur integrieren.“ Das fange bei der Energieversorgung mit überwiegend Holz (Kronen- oder Abraummaterial) aus der Region an, geht bei den 80 geplanten Bäumen auf dem Gelände weiter und soll sich nicht zuletzt beim bewussten Verzicht auf Klimaanlagen in den Zimmern zeigen.

Gästehaus für Tages-, Kultur und Sporttouristen, Bio-Hotel für Gesundheits-Urlauber

Für das Gästehaus (drei Sterne) peilt der 68-jährige Projektentwickler, der jahrzehntelang auch ein Architekturbüro betrieb, ein Klientel an, das gerne mal nur eine Übernachtung buchen möchte: Tages-, Kultur- oder auch Sporttouristen. Für die Gäste im Bio-Hotel (vier Sterne) stehen eher die Themen Ernährung und Gesundheit im Vordergrund. Ins Gesundhaus mit vier Praxen, Seminarräumen und Kochschule soll auch Roetzers Gattin mit ihrer Naturheilpraxis einziehen. Zum Hotel gehören auch Restaurant und SPA-Bereich. Das „verbindende Element“ sei der etwa 700 Quadratmeter große, mit Regenwasser gespeiste Teich, an dessen Ufer die vier „Naturchalets“ mit je drei Gäste-Appartements stehen.

Das geplante Ensemble: In Gästehaus (unten l.), Bio-Hotel (oben l.) und den vier „Naturchalets“ sollen rund 200 Betten Platz finden. Zudem soll auf dem rund 12 000 Quadratmeter großen Areal ein Gesundhaus (unten r.) mit Praxen, Kochschule und Seminarräumen sowie Mitarbeiterwohnraum im Obergeschoss entstehen. Noch nicht dargestellt sind hier die geplanten Photovoltaik-Anlagen. © Haas cook zemmrich

Investor und Betreiber stehen noch nicht fest

„Kein Korsett, aber Leitplanken“, sagt Roetzer über das Konzept. Damit ist er auf Investorensuche. Für das auf über 30 Millionen Euro taxierte Projekt habe er bereits Kontakte geknüpft. „Nach Möglichkeit aus der Gegend“ sollen der Geldgeber und auch der spätere Betreiber sein. „Keine Hotelkette mit Sitz in Hamburg.“

Die Planung geht also weiter und mit Sicherheit auch der Widerstand gegen die Umsetzung. Ob eine Klage – etwa seitens der Nachbarn – einen Baubeginn verhindern kann, werde sich zeigen müssen, so Roetzer.