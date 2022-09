Vitalresort Schliersee: Umweltausschuss empfiehlt Herausnahme aus Schutzgebiet

Von: Sebastian Grauvogl

Das Vorhaben: Das Hotelprojekt an der Stolzenbergstraße in Neuhaus besteht aus Biohotel (oben links), Gästehaus (unten links), Gesundhaus (unten rechts) und vier Chalets an einem künstlichen Teich. Der Schlierseer Gemeinderat hat den Bebauungsplan nun in die zweite Auslegungsrunde geschickt. © Haas Cook Zemmrich Studio 2050

Gemessen am Tempo der vergangenen Monate befindet sich das Genehmigungsverfahren für das geplante Vitalresort in Schliersee aktuell im Turbomodus. Gleich zwei Hürden sind genommen.

Miesbach/Schliersee – Gemessen am Tempo der vergangenen Monate befindet sich das Genehmigungsverfahren für das geplante Vitalresort in Schliersee aktuell im Turbomodus. Gleich zwei weitere Hürden hat das Vorhaben an der Stolzenbergstraße nun genommen – binnen weniger Stunden. Am gestrigen Mittwochnachmittag empfahl der Umweltausschuss des Kreistags einstimmig die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet, am Abend zuvor hatte der Schlierseer Gemeinderat mehrheitlich den Billigungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans gefällt.

Wie berichtet, soll das Projekt mit Biohotel, Gästehaus, Gesundhaus und vier Naturchalets um einen Teich auf einem gut 12 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Stolzenbergstraße entstehen. Der Gemeinderat hatte den Bebauungsplan vor der Sommerpause in die zweite Auslegungsrunde geschickt. Mit der Maßgabe, dass die abschließende Behandlung erst nach Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet durch den Kreistag erfolgen wird. Dafür hat nun der Umweltausschuss den ersten Schritt gemacht.

Naturschutz sieht keine „hohe Wertigkeit“ in Fläche

Der zuständige Vertreter des Fachbereichs Umwelt und Naturschutz am Landratsamt, Johannes Gaar, erläuterte zunächst, dass die Rechts(un)sicherheit der Schutzgebiete trotz der jüngsten Gerichtsurteile nicht abschließend geklärt sei. Auch deshalb hätten die Juristen der Planer des Vitalresorts und der Gemeinde Schliersee empfohlen, eine Herausnahme des Grundstücks zu beantragen. Dies sei nun erfolgt. Mit dem Ergebnis, das man diese auch so beschließen könne.

Zu dieser Meinung ist laut Gaar auch der fachliche Naturschutz am Landratsamt gelangt. Es handle sich um eine „umbaute Grünlandinsel im Siedlungsbereich“, wobei Teile davon schon immer für ein Hotelprojekt vorgesehen gewesen seien, heißt es in der Stellungnahme. Zudem weise die extensiv genutzte Fläche „keine so hohe Wertigkeit auf, welche einer Bebauung unmittelbar entgegenstehen würde“. Ansonsten sei habe nur der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Rückmeldung gegeben, und die sei zustimmend ausgefallen. Zudem habe die Gemeinde Schliersee die Checkliste mit den Abwägungskriterien der Arbeitsgruppe Landschaftsschutz des Kreistags „vorbildlich abgearbeitet“, lobte Gaar.

Zustimmende Worte im Umweltausschuss

Auch im Umweltausschuss gab es zustimmende Worte. Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck (CSU) etwa freute sich, dass man Schliersee endlich Planungssicherheit für das „touristisch sinnvolle Projekt“ geben könne. Die Frage von Paul Fertl (SPD) nach den zusätzlichen Verkehrsbewegungen beantwortete Gerhard Waas (Grüne) als Schlierseer Gemeinderat mit einem Verweis auf das Konzept der Betreiber, die Zuganreisen über einen Abholservice vom nahe gelegenen Bahnhof zu fördern. Waas erinnerte obendrein daran, dass der größte Teil der Fläche des Vitalresorts (5000 Quadratmeter) seit 40 Jahren von einem rechtskräftigen Bebauungsplan überzogen sei. Die nun vorgelegte Hotelplanung sei zum ersten Mal eine, die auf die Wünsche der Gemeinde eingehe. Daher könne man ihr auch so zustimmen. Das taten die Ausschussmitglieder dann auch einmütig und gaben so die Herausnahme-Empfehlung an den Kreistag.

Kurz und knackig verlief auch die Behandlung der Flächennutzungsplanänderung am Vorabend im Gemeinderat. Wie berichtet, war bis dato nur ein Teil des Areals als Sondergebiet Fremdenverkehr ausgewiesen. Dieses soll nun auf die gesamte Fläche ausgeweitet werden. Eine „Vorlesestunde“ wie zuletzt beim Bebauungsplan müsse diesmal niemand fürchten, schickte Geschäftsleiter Jörn Alkofer voraus. Stellungnahmen von Bürgern seien nicht eingegangen, die von den Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Punkte würden im Bebauungsplanverfahren bearbeitet. Die Gemeinderäte stimmten den erforderlichen Abwägungen zu. Dies jeweils mit 10:6-Stimmen. Befürworter wie Gegner blieben damit ihrer bisherigen Haltung treu.

