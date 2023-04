Besucherrekord und viel Investitionsbedarf

Harrt der Sanierung: das 25-Meter-Becken der Vitaltherme Schliersee. © THOMAS PLETTENBERG

Aus der Krise heraus zu ungeahnter Höhe: Die Vitaltherme in Schliersee hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Aber: Der Investitionsbedarf bleibt hoch.

Schliersee – Vielerorts haben Schwimmbäder vergangenes Jahr auf die enorm gestiegenen Energiepreise reagiert und etwa die Wassertemperaturen gesenkt. Teils ging der Schuss nach hinten los. Die Besucher blieben weg. Die Vitaltherme in Schliersee ist einen anderen Weg gegangen. An vielen kleinen Stellschrauben sei gedreht worden, berichtete nun Achim Stauder im Gemeinderat. „Das hat gut funktioniert – ohne größere Einschränkungen für die Besucher.“

Erstmals über 100 000 Besucher, dennoch bleibt ein Defizit

Das hat sich bezahlt gemacht. Im Jahr 2022 verzeichnete das Schwimmbad Rekordzahlen. Erstmals seit Bestehen der Vitalwelt kamen mehr als 100 000 Besucher. Die Maßnahmen in anderen Bädern, neben Einsparungen etwa auch reduzierte Öffnungszeiten, sowie Schließungen wie in Bad Wiessee „haben uns da in die Karten gespielt“, sagte Stauder.

Für die Gemeinde bleibt das Bad dennoch ein Defizitbetrieb. 166 000 Euro zahlt Schliersee für das vergangene Jahr drauf, was 117 000 Euro weniger Verlust ist als geplant.

Beim Wirtschaftsplan für das laufende Jahr bleibt Monte Mare, das das Schwimmbad für die Gemeinde betreut, vergleichsweise vorsichtig, kalkuliert mit 95 000 Besuchern, höheren Personalkosten und entsprechendem Energie-Mehraufwand. Wobei hier einzig der Strom massiv ins Revers schlägt. Gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019 rechnet Monte Mare mit 131 000 Euro, satte 80 000 mehr. Wie Geschäftsführer Herbert Doll in der Sitzung beklagte, schaut das Unternehmen – und damit die Gemeinde – bei der Strompreisbremse in die Röhre, weil als Referenzjahr ja 2021 gilt, und da durften Bad und Sauna wegen Corona lange nicht geöffnet haben. Der Senat der Wirtschaft Deutschland sei mit der Politik für weitere Anpassungen im Gespräch, erklärte Doll, selbst Mitglied dieses Gremiums.

Wirtschaftsplan einstimmig genehmigt

Unterm Strich rechnet Monte Mare für das laufende Jahr, in dem der positive Trend laut Stauder bislang anhält, mit einem Minus von 211 000 Euro bei Einnahmen von 536 000 Euro. Den Wirtschaftsplan – es geht dabei rein um das Schwimmbad, nicht um das Gesamtgebäude Vitalwelt – hat der Gemeinderat ohne Diskussion abgesegnet.

Investitionsbedarf bleibt hoch

Die Therme bleibt als Thema derweil auf dem Tisch des Gemeinderats, jedenfalls wenn es nach den Vorstellungen von Monte Mare geht. Die Vitalwelt ist inzwischen über 14 Jahre in Betrieb. „Die Anlage sieht noch gut aus, weil sie schön und geplant ist“, sagte Stauder. Dennoch sei für den Erhalt weiterhin einiges an Geld nötig. „Dringenden Handlungsbedarf“ sieht Monte Mare beim 25-Meter-Schwimmbecken. Hier bestehen sei jeher Probleme mit der Dichtigkeit. Ein Angebot für eine Sanierung solle eingeholt werden.

Auch sei die Dachbegrünung im Saunabereich darauf zu prüfen, ob Wurzeln die Abdichtung beschädigt haben. Auf Anfrage kündigte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) an, die Vorschläge umsetzen zu wollen. Entscheiden muss der Gemeinderat. Die Kosten kommen wohlgemerkt auf den laufenden Unterhalt, etwa für Schönheitsreparaturen und Ersatzbeschaffungen, obendrauf, die für heuer mit knapp 100 000 Euro veranschlagt sind.

Deutlich mehr, nämlich über 140 000 Euro, hat die Gemeinde vergangenes Jahr in die Sauna gesteckt, wobei diese komplett an Monte Mare verpachtet ist, für die Gemeinde laut Schnitzenbaumer also keinen Zuschussbetrieb darstellt.

Restaurant Charivari: Pächterwechsel kurz vor der Ziellinie gescheitert

Verpachtet ist auch das Restaurant Charivari in der Vitalwelt. Hier stand ein Wechsel kurz vor dem Abschluss, ist dann aber geplatzt. Wie Schnitzenbaumer bestätigt, bestand Interesse aus dem Kreis der Fischerei Schliersee. Ein Vertragsentwurf lag schon vor, letztlich kam der Wechsel aber nicht zustande. Gänzlich ad acta gelegt ist er allerdings nicht. „Wir stehen weiter in informellem Kontakt“, so Schnitzenbaumer. Einstweilen besteht auch hier deutlicher Modernisierungsbedarf, sowohl bei den Möbeln als auch in der Küche. Kostenrahmen: ungewiss.