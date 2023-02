Vitaltherme Schliersee: Für fast alle wird das Baden teurer

Teilen

Der Badespaß wird teurer: Der Gemeindrat hat die Eintrittsgebühren für die Vitaltherme erhöht © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Schliersee hat höhere Eintrittstarife fürs Schwimmbad in der Vitalwelt beschlossen. Nur ein bestimmtes Klientel kommt ungeschoren davon.

Schliersee – Die Gemeinde Schliersee knöpft den Besuchern der Vitaltherme höhere Eintrittsgelder ab, lässt dabei aber zumindest jugendliche Stammgäste außen vor. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das Gremium änderte damit in einem Punkt den Vorschlag des Finanzausschusses ab, der die Tarife vorab nicht öffentlich beraten hatte.

„Schwimmen ist kein Luxus“

Der Anstoß war vom sogenannten Geschäftsbesorger der Gemeinde gekommen, sprich Monte Mare, der den Betrieb im Schwimmbad abwickelt. Der nannte gestiegene Preise für Personal, Reinigungsmittel und Energie als Gründe für den Vorstoß. Babette Wehrmann (Grüne) hierzu: „Also an den Personalkosten liegt’s bestimmt nicht, Personal fehlt an allen Ecken und Enden.“ Als TSV-Trainerin wisse sie, wovon sie redet. Sie wollte die Jugendlichen gänzlich von Preiserhöhungen ausnehmen. „Schwimmen ist kein Luxus, sondern Sport.“ Auf den Einwand von Uschi Bommer (Die Schlierseer), auch Kinokarten würden zehn Euro oder mehr, erwiderte sie: „Die Kinder gehen zweimal pro Woche ins Training, ins Kino geht man vielleicht einmal im Monat.“

Jahreskarte für Jugendliche: Gebühr unverändert

Florian Reinthaler (CSU) war es schließlich, der vorschlug, bei der Jahreskarte für Jugendliche (bis vier Stunden) die Gebühr unverändert bei 120 Euro zu belassen und damit von einer Erhöhung um 25 Euro abzusehen. Dies beschloss der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen. Nur fünf Befürworter fand Wehrmanns Vorstoß, Jugendliche von Preiserhöhungen auszunehmen. Die Anhebung aller anderen Tarife beschloss das Gremium dann gegen eben diese Gegenstimmen.

Das sind die neuen Tarife

Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre zahlen künftig 50 Cent mehr – also 5,50 Euro für den Sporttarif (zwei Stunden), acht Euro für den Relaxtarif (vier Stunden) und neun Euro fürs Tagesticket. Um dieselbe Differenz auf zwei Euro erhöht sich der Zuschlag an Wochenenden und Feiertagen. Letzteres gilt auch für die Erwachsenen, bei denen die Gemeinde ansonsten etwas kräftiger hinlangt. Der Sporttarif kostet künftig 7,50 (plus 0,50) Euro, der Relaxtarif 11,50 (plus 1,00) Euro und das Tagesticket 13,50 (plus 1,50) Euro. Für die Jahreskarte werden 295 Euro fällig, 35 mehr als bisher. Das Familienticket (ab einem Erwachsenen plus einem Kind) gibt es künftig 20 statt 15 Prozent ermäßigt.dak