Vitalwelt: Corona-Defizite bleiben erhalten

Von: Jonas Napiletzki

Liebt Monte Mare: Betriebsleiter Achim Stauder. Weniger positive Gefühle weckte jedoch der Wirtschaftsplan der Therme im Gemeinderat. © sts

Der Betrieb der Vitalwelt Schliersee ist Jahr um Jahr mit einem dicken Minus für die Gemeinde behaftet. Aussicht auf Besserung besteht auch nach der Pandemie nicht.

Schliersee – Die Monte Mare Schliersee GmbH, die das Schwimmbad im Auftrag der Kommune betreibt, legte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Wirtschaftsplan fürs laufende Jahr vor. Betriebsleiter Achim Stauder rechnete ein erwartetes Defizit von 283.000 Euro vor. Vergleichen lässt sich der Wirtschaftsplan 2022 am besten mit dem für das Jahr 2020, der noch vor Beginn der Pandemie aufgestellt worden war. Damals waren die Einnahmen mit 485 000 Euro ähnlich hoch angesetzt wie heuer (488.000 Euro). Für die Ausgabenseite waren 2020 jedoch nur 672.000 Euro statt heuer 771.000 Euro geplant. Insbesondere gestiegene Personal- und Betriebskosten bei gleichbleibenden Einnahmen sorgen so für ein planmäßiges Minus, das fast 100.000 Euro höher ausfallen soll, als fürs Vergleichsjahr 2020 geplant.

Im vergangenen Jahr startete der Betrieb erst im Juli

Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass das tatsächliche Defizit im Jahr 2020 nicht bei den errechneten 187.000 Euro geblieben ist, sondern schon damals bei 288.000 Euro lag – was allerdings den Lockdowns der Pandemie geschuldet war, die die Einnahme-Situation verschlechtert hatten. Das gleiche Schicksal ereilte das Bad im Jahr 2021. Die erste Öffnung erfolgte im vergangenen Jahr im Juli. In der Folge halbierten sich auch hier die Einnahmen im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau.

Aber: Obwohl Betriebsleiter Stauder heuer wieder mit einer vollen Auslastung rechnet, bleibt das Defizit auf dem Niveau der schicksalhaften Corona-Jahre. „Mit dem Personal ist es nicht einfacher geworden“, erklärte Stauder in der Gemeinderatssitzung. Zwar sei die Stammbelegschaft erhalten geblieben, doch der Mitarbeitermangel treffe auch das Schwimmbad. „Und im Herbst steigen der Mindestlohn und damit auch die Gehälter.“

Immerhin von den steigenden Energiekosten bleibt die Vitaltherme heuer noch verschont. „Wir haben noch laufende Verträge – spannend wird es erst im nächsten Jahr.“ Auch lägen die Besucherzahlen im Januar und Februar heuer rund 17 Prozent über dem Normal-Niveau, was etwas Hoffnung auf steigende Einnahmen verschafft.

Beschwerden der Gäste nehmen zu

Mehr gute Nachrichten hatte Stauder allerdings nicht im Gepäck. Dem Gremium legte er nachfolgend umfangreiche Investitionsmaßnahmen nahe. Zwar befinde sich die Vitaltherme in einem besseren Zustand als andere Bäder in einem vergleichbaren Alter von rund 13 Jahren. Aber: Die Beschwerden der Gäste würden zunehmen, schreibt Stauder im Wirtschaftsplan. Für Schönheitsreparaturen sind deshalb 50 000 Euro, für Ersatzbeschaffungen im Inventar und weitere Posten noch mal 27.500 Euro eingeplant. In Summe beläuft sich der Investitionsplan auf 77.500 Euro.

Erneuerung der Schlösser seit zwei Jahren verschoben

Hinzu kommt die seit zwei Jahren verschobene Erneuerung der Schlösser in den Umkleiden mit zugehörigen Transpondern – für die bisherigen Schlösser gibt’s keine Ersatzteile mehr. Für diese Investition sind rund 90.000 Euro eingeplant – mehr als doppelt so viel, wie die die Erneuerung im vergangenen Jahr hätte kosten sollen. Die Kosten für die zugehörigen Drehkreuze sind bei 30.000 Euro geblieben. Auch diese Investition steht zum dritten Mal auf dem Plan.

Ob der Gemeinderat vor diesem Hintergrund Stauders Wünschen nach einer neuen Infrarotkabine (18.500 Euro) nachkommt, blieb offen. Zwar segnete der Gemeinderat den Plan einstimmig ab. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) betonte jedoch, dass die Einzelposten noch einmal separat beschlossen werden müssen.

