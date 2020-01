Vitalwelt Schliersee: Besucherrekord 2019 - Neue Attraktionen geplant

90 000 Badegäste pro Jahr. Diese Marke hat die Vitaltherme in Schliersee 2019 erstmals geschafft. Fürs kommende Jahr sind unter anderem neue Attraktionen geplant.

Schliersee – 90 000 Badegäste pro Jahr. Mit diesem Zielkurs ist die Gemeinde Schliersee vor zwölf Jahren mit der Vitaltherme in See gestochen. 2019 blies der Wind offenbar aus einer günstigen Richtung. Genau 91 665 Besucher sind ins Becken gestiegen. Deutlich mehr, als sich die Geschäftsbesorger der Monte Mare GmbH in ihren Wirtschaftsplan geschrieben hatten (89 500). „Es ist schön, dass wir die 90 000er-Marke geknackt haben“, sagte Betriebsleiter Achim Stauder nun bei der Präsentation der Ergebnisse im Gemeinderat.

Ein Erfolg, der sich auch in Euro bemessen lässt. 159 000 Euro Defizit und damit 57 000 Euro weniger als geplant sind 2019 im Bad aufgelaufen. Die Eintrittserlöse seien mit 459 000 Euro rund 11 000 Euro höher als erwartet ausgefallen. Und das, obwohl das Schneechaos im Januar rund 4800 Besucher gekostet habe. Um 41 000 Euro niedriger als geschätzt liegen die Ausgaben von 633 000 Euro, so Stauder. Wohl auch deshalb fällt die Prognose von Monte Mare für 2020 deutlich optimistischer aus. 91 500 Badegäste nimmt sich der Geschäftsbesorger vor, das Defizit soll sich auf 187 000 Euro belaufen.

Dafür plant der Geschäftsbesorger aber auch einiges an Investitionen. Laut Stauder müssen beispielsweise die Schrankschlösser in den Umkleiden ausgetauscht werden, weil der Hersteller der jetzigen Modelle den Service bereits Ende 2018 eingestellt hat. Rund 43 000 Euro fallen für die Erneuerung an. Keine Ersatzteile mehr gibt es auch für die beiden Drehkreuze am Eingang. Sie müssen 2020 für insgesamt 30 000 Euro ausgewechselt werden.

Schönheitsreparaturen reichen

Sonst ist laut Stauder über die üblichen Schönheitsreparaturen hinaus nicht viel zu tun. Die Deckensanierung über dem großen Becken sei in Abhängigkeit eines Gutachtens zu sehen, der Wasserverlust im Becken selbst habe sich auf überschaubare 30 bis 40 Liter pro Tag eingependelt und erfordere daher vorerst keinen Eingriff. Um Schäden am begrünten Dach des Saunabereichs vorzubeugen, regte Stauder hier eine Überprüfung an. Nach zwölf Jahren Vitalwelt schlug der Betriebsleiter zudem vor, mit zusätzlichen Attraktionen im Bad neue Akzente zu setzen. In der Therme könne man sich etwa eine Infrarotkabine und sogenannte Himmelsliegen vorstellen. Ein Statikgutachten der Gemeinde solle zudem den Einbau einer Dachterrassensauna im Wellnessbereich klären.

Ändern sollten sich laut Monte Mare auch die Eintrittspreise. Eine Erhöhung von einem Euro für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen seien angesichts steigender Energie- und Personalkosten durchaus zu rechtfertigen, meinte Stauder. Somit könnte man den Tageserlös pro Person von 5,01 auf 5,14 Euro steigern. Mangels Besucherfrequenz auf einen Termin pro Monat beschränken sollte man hingegen den Chill-Out-Abend mit längerer Öffnungszeit. „Das hat sich ein bisschen totgelaufen“, sagte Stauder.

Michael Dürr (PWG) wollte das so nicht hinnehmen. Generell störe ihn, dass die Badegäste bereits um 19.30 Uhr „angepflaumt“ würden, sie sollten das Becken verlassen. „Wenn man um 20 Uhr draußen ist, sollte man es doch jedem selbst überlassen, wann er duschen und föhnen geht“, fand Dürr. Stauder schüttelte den Kopf. „Anders können wir nicht sicherstellen, dass das Becken pünktlich leer ist.“ Dies sei aber wichtig, um Kollisionen mit dem im Anschluss stattfindenden Schul- oder Vereinsschwimmen auszuschließen.

Gerhard Waas (Grüne) störte sich hingegen an der Tariferhöhung. Bei den Erwachsenen könne man dies ja noch erklären, aber bei Kindern schaue eine Teuerung um 20 Prozent schlecht aus. „Das gibt kein gutes Bild ab“, fand Waas. Auf Bitten von Florian Zeindl (CSU) verständigten sich die Gemeinderäte mit 15:6-Stimmen darauf, diese Entscheidung so lange aufzuschieben, bis Monte Mare genauere Zahlen vorgelegt hat. Einstimmig segnete das Gremium hingegen den Wirtschaftsplan und die geplanten Investitionen ab.

Neue Attraktionen gewünscht

Gut so, meinte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). „Lieber rechtzeitig investieren, damit wir nicht in 15 Jahren wieder da stehen, wo wir schon mal waren.“ Die Notwendigkeit neuer Attraktionen untermauerte Wolfgang Schauer (Ausschussgemeinschaft): „Nach zwölf Jahren wird es Zeit für einen neuen Kick.“