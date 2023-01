Vitalwelt Schliersee: Brennender Mülleimer sorgt für Teil-Evakuierung

Von: Sebastian Grauvogl

Aufgebot vorm Schwimmbad: Rund 50 Feuerwehrleute sind zur Vitalwelt ausgerückt. © RP

Ein brennender Mülleimer in der Umkleide hat für einen Großeinsatz an der Vitalwelt in Schliersee inklusive Teil-Evakuierung gesorgt. Ein mutiger Badegast verhinderte aber Schlimmeres.

Schliersee – Nicht lange gefackelt hat ein Badegast in der Schlierseer Vitalwelt. Als der 44-jährige Kreuther in der Sammelumkleide am Sonntag, 8. Januar, einen in Brand geratenen Mülleimer entdeckte, handelte er laut der Polizeiinspektion „geistesgegenwärtig“. Er packte den qualmenden Papierkorb und trug ihn durch den Eingangsbereich der Vitalwelt hinaus ins Freie. Noch vor Eintreffen der durch die Brandmeldeanlagen alarmierten Feuerwehr war damit die Gefahr eines Großbrands gebannt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten aber dennoch Dutzende Badegäste von den Rettungskräften evakuiert werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Der Alarm ging laut Einsatzleiter Michael Wunderle gegen 14.45 Uhr. Weil gleich mehrere Brandmelder in der Vitalwelt angeschlagen hatten, rückten die Feuerwehren Schliersee, Neuhaus, Hausham und Miesbach mit insgesamt rund 50 Mann sowie Notarzt, Rettungsdienst und Polizei an.

Badegäste mussten kurzzeitig ins Freie

Vor Ort kümmerten sich die Kräfte zunächst um die Evakuierung der an diesem grauen Sonntag zahlreichen Badegäste aus dem vom Rauch betroffenen Bereich. Zunächst hätten diese teils nur mit Handtüchern oder Bademänteln bekleideten Personen hinaus ins Freie müssen, dann habe man aber schnell einen sicheren Aufenthaltsbereich im Inneren eingerichtet. Das Feuer sei da längst gelöscht gewesen, berichtet Wunderle. Die Einsatzkräfte stellten Be- und Entlüftungsgeräte auf, um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen. Um 16.15 Uhr sei der Trubel dann wieder vorbei gewesen.

Streichholzschachtel in der Nähe gefunden

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Ein Hinweis könnte eine Schachtel Streichhölzer sein, die man in der Nähe des Mülleimers gefunden habe. Der Sachschaden habe sich dank des beherzten Eingreifens des Badegastes aus Kreuth auf verrußte Wände und die durch die Hitze geschmolzene Abdeckung einer Deckenleuchte beschränkt. Die Reparaturen werden einer ersten Schätzung zufolge rund 3000 Euro kosten.

