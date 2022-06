Volles Haus bei bestem Wetter: Pfingstfest Schliersee profitiert von neuem Standort

Von: Sebastian Grauvogl

Stets gut gefüllt: das Schlierseer Pfingstfestzelt am neuen Standort auf der Seewiese. © Steffen Gerber

Selbst das Unwetter am Sonntagnachmittag konnte die Stimmung nicht trüben: Das Schlierseer Pfingstfest war ein voller Erfolg. Sehr zur Freude der Eishackler des TSV Schliersee.

Schliersee – Die Ruhe im Pfingstfestzelt beschränkte sich auf wenige Minuten: als das Unwetter am Sonntagnachmittag mit Sturm und Hagel über die Seewiese hereinbrach, hielt so mancher seinen Maßkrug nervös umklammert und blickte besorgt in Richtung Decke. „Das hat ganz schön gepfiffen“, berichtet Stefan Hornfeck von den Eishacklern des TSV Schliersee.

Doch die Veranstalter hatten schnell alle Türen geschlossen, um den Böen keine Angriffsfläche zu bieten. So ging alles gut aus, und das nächste „Prosit“ brachte die Gemütlichkeit schnell zurück.

Zelt abends voll besetzt

Insgesamt habe es das Wetter so gut gemeint wie seit Jahren nicht mehr, sagt Hornfeck erfreut. Die Folge: Schon am Mittag war ein Großteil der 1000 Plätze besetzt. Gegen Abend habe man sogar jeweils zwischen 150 und 200 Leute wegschicken müssen. Dass das Pfingstfest derart gut besucht war, führt Hornfeck neben dem Wetter vor allem auf den neuen Standort zurück. „Da hast du viel mehr Laufkundschaft.“ Beschwerden über den erstmals über zehn Euro gestiegenen Bierpreis habe er ebenso wenig vernommen wie unschöne Zwischenfälle. Selbst bei voller Bar sei alles friedlich abgelaufen, so Hornfeck. Gelohnt habe sich der Mehraufwand fürs Mehrweggeschirr. Hendl und Obazda auf einem richtigen Teller würden schon was hermachen.

Am schönsten bleibt dem Spartenleiter aber der Freitagabend in Erinnerung. Da seien nur Einheimische im Zelt gewesen. „Alle in Tracht, keiner in Jeans. Herrlich.“

sg