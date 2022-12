Vom Alpenland bis Argentinien: Sehenswerte Krippenausstellung in Schliersee

Im alten Schulhaus

Bis zu 100 Jahre alt sind die Figuren in den Krippen, die bis Heilig Drei König im alten Schlierseer Schulhaus zu sehen sind. Wir haben uns die Ausstellung angeschaut.

Schliersee – Die kleinsten Maria- und Josef-Figuren in der Krippenausstellung in Schliersee sind etwa dreieinhalb Zentimeter groß. Trulli-Krippe nennt Ludwig Pschierl diese Krippe, weil die Heilige Familie vor zwei Trulli, Rundhäusern mit Steindach, aufgestellt ist. Gebäude, die in dieser Form eine für Apulien typische Bauweise darstellen. Die Figuren selbst sind argentinisch, neben Maria und Josef noch fünf Musiker, einer davon mit einer Panflöte. Ein bisschen Exotik also in dieser Sammlung, die Pschierl zusammengestellt hat und die er bis Heilig Drei König im Alten Schulhaus Schliersee präsentiert.

Die Krippen sind von seinem Vater, von Privatleuten sowie zwei von den Krippenfreunden Tegernseer Tal. Die Figuren sind bis zu 100 Jahre alt, weiß Pschierl. „Nimm Dir Zeit, um Einzelheiten, Geheimes und Verborgenes zu entdecken“, fordert er die Besucher auf einem kleinen Plakat am Eingang auf. Und man tut gut daran, genügend Zeit mitzubringen. Denn tatsächlich bietet die Ausstellung einige Überraschungen.

Etwa die Krippe von Gundula Gellert, die vor 50 Jahren in Schliersee lebte. Als 14-Jährige hatte sie diese Krippe angefertigt. Sie sammelte dafür im Wald Lehm, formte Menschen und Tiere, ließ sie trocknen und malte sie dann an. Noch immer glänzen die Farben der Figuren, neben der Heiligen Familie ein Hirte mit acht Schafen, jedes in einer anderen Körperhaltung, was auf eine sehr genaue Beobachtungsgabe der damaligen Schülerin schließen lässt, sowie die Heiligen Drei Könige und ein Kamel.

Krippen in verschiedene Landschaften eingebettet

In verschiedene Landschaften mit Gebäuden aus vielen Kulturkreisen sind die Figuren hineingestellt. Da gibt es römische Säulenhäuser, orientalische Steinbauten, alpenländische Hütten oder einfach nur eine Höhle unter Wurzelwerk. Eine Hütte, die sein Vater gebaut hat, verbirgt im Inneren sogar einen Kachelofen, eine Tür an der Außenwand führt auf’s „Klo-Häusl“, und am Tisch vor dem Haus sitzt ein Soldat mit einem Bierkrug in der Hand; wer genau hinschaut, der erkennt das Wappen des Hofbräuhauses.

Die Geschichte von der Geburt Jesu haben die Menschen stets im eigenen Kulturkreis angesiedelt, das wird hier einmal mehr deutlich. Und in welcher Vielfalt Krippenfiguren gestaltet wurden. Viele sind geschnitzt, eine Krippe ist aus Marolin, eine Art Pappmaché aus Papier, Zellstoff und Bindemitteln. Die Figuren einer Orientalischen Krippe sind aus Blei gegossen, so wie Zinnsoldaten. Eine andere stammt von Resi Prosel, die im vergangenen Jahrhundert im Leitzachtal lebte und für ihre Engerl und Rupfenpuppen bekannt war. Die Köpfe dieser Krippenfiguren sind bemalte Holzkugeln, die Kleider sind aus Stoff und Filz genäht, und die Schafe tragen echtes Fell.

Ausstellung bis Heilig Drei König zu sehen

Pschierl gelingt es, die Krippen mit einem besonderen Zauber zu präsentieren. Alle sind mit Naturmaterialien geschmückt: urige Wurzeln, ausgesuchte Steine, Zapfen und Samenkapseln. Pschierl hat Heumandl, Holzstöße, Zäune und Palmen gebaut. Nicht zuletzt flackert in vielen Kripperln ein kleines Lagerfeuer oder brennt eine Kerze. Die Ausstellung ist bis 6.Januar zu sehen. Geöffnet ist Donnerstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. Wer will, kann die Ausstellung mit einem Kaffee oder Tee genießen.

