Vorfreude auf eine lebendige Gemeinde am Schliersee

In der Apostel-Petrus-Kirche in Neuhaus tritt im September das Pfarrerehepaar Ilka und Andreas Huber seinen Dienst an. Die beiden freuen sich, mit ihren zwei Kindern in eine lebendige Gemeinde in der Nähe der Berge zu ziehen.

Neuhaus – Der August steht für Ilka und Andreas Huber ganz im Zeichen des Abschieds von ihrer Gemeinde der Christuskirche in Füssen. Dorthin hatte es die gebürtige Bambergerin Ilka Huber (44) und den in Augsburg geborenen und im Landkreis Traunstein aufgewachsenen Andreas Huber (44) 2011 gezogen. Beide hatten in Neuendettelsau und Marburg studiert, Andreas Huber verbrachte außerdem einen Teil seines Studiums in Leipzig sowie ein Auslandsjahr am Lutheran College in Chennai (Indien). Die Zeit in Füssen schloss direkt an den dreijährigen Probedienst des Ehepaars auf einer halben Dorfpfarrerstelle und in der Altenseelsorge im ostoberfränkischen Hof an.

Dann bewarben sich die Hubers auf die Pfarrstelle an der Apostel-Petrus-Kirche in Neuhaus. Auch wenn Andreas Huber seit Kindheitstagen gerne in den Bergen und an den Seen des Voralpenlands wandert – heute natürlich mit seiner Frau Ilka und den beiden Kindern Franz (9) und Anna (7).

Auch Vorgänger waren ein Pfarrers-Ehepaar mit Kindern

Neuhaus reizte die Hubers nicht allein als Bergsportort und wegen der Nähe zur Familie im Chiemgau. Sondern auch, weil es als besonders lebendige Kirchengemeinde gilt, die ideal scheint für ein Pfarrer-Ehepaar mit Kindern. Sondern auch, weil sie als besonders lebendige Gemeinde gilt, die ideal scheint für ein Pfarrer-Ehepaar mit Kindern. Melanie und Matthias Striebeck, die vor 15 Jahren mit kleinen Kindern hierher kamen, haben es vorgemacht. Sie haben ihren Kollegen beim Vorstellungsgespräch die Möglichkeiten farbig ausgemalt und ihren Abschiedstermin so gewählt, dass die Dienstwohnung im Neuhauser Pfarrhaus rechtzeitig zum Schulanfang bezugsfertig wurde.

Pfarrerin möchte „für die Menschen da sein“

Diese Lebensnähe und, dass von Anfang an auch vonseiten des Kirchenvorstands und der Landeskirche alles stimmig und gut und sozusagen gesegnet war, beeindruckte Ilka Huber. Ihr liegt besonders die Seelsorge am Herzen: „Ich bin gerne für die Menschen da.“ Ob es darum gehe, Schönes miteinander zu teilen oder Abschiede zu begehen. „Menschen begleiten zu dürfen, für sie da zu sein, am Leben der Gemeindemitglieder teilzunehmen, ist für mich der Kern meiner Arbeit und meines Glaubens.“

Weil Ilka und Andreas Huber die Kirche als Träger von Kultur und Bildung betrachten, wollen sie in Neuhaus entsprechende Angebote schaffen. Für Andreas Huber umschließt „Seelsorge“ neben dem Zuhören auch konkrete Hilfe und das Weitervermitteln an Fachstellen, etwa bei Suizidgefahr, sozialrechtlichen Fragen oder beim Thema Kirchenasyl.

Neuer Pfarrer erfahren in der Flüchtlingsarbeit

Wie die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen funktioniert, die abgeschoben werden sollen, hat Huber in seinem vorherigen Dekanat und der Füssener Gemeinde erfahren. „So etwas ist gut mit dem Kirchenvorstand und der Landeskirche zu besprechen. Insbesondere weil die behördlichen Hürden und auch die Auflagen seit 2015 verschärft wurden“, sagt er. Sie seien dafür, jedem zu helfen, sagen die Hubers. „Aber inwieweit wir das tun können, das erfordert immer eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit den Betroffenen und dem Sachverhalt. Da seien sie auch d‘accord mit Dekan Martin Steinbach.

Einführungsgottesdienst am 13. September

Dekan Steinbach wird die Hubers am Sonntag, 13. September, mit einem Einführungsgottesdienst in der Apostel-Petrus-Kirche in Neuhaus willkommen heißen. Bis dahin wickelt das Pfarrer-Ehepaar die Übergabe ab und organisiert den eigenen Umzug. Denn am 1. September rollt der Möbelwagen an.