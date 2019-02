Waldkindergarten: Jetzt wird’s ernst

Der Waldkindergarten Schliersee macht Fortschritte. Klappt alles nach Wunsch, geht es im September los.

Schliersee – Dieser Samstag wird entscheidend sein – entscheidend dafür, wie schnell der Verein Waldkindergarten Schliersee sein Projekt weiter vorwärtstreibt. Am Samstag, 2. März, findet ein Infotag mit Anmeldung für die neue Einrichtung statt. Zeigen genügend Eltern Interesse an dem Konzept, heißt das für die Verantwortlichen: Weiter im bisher vorgelegten Tempo – also in Siebenmeilenstiefeln. Alles Wissenswerte erfahren Interessierte von 10 bis 12 Uhr am Acherhof, Josefstalerstraße 16, in Neuhaus.

Die Initiative mit Stefanie Zellinger und Ingo Steiner an der Spitze kam der Gemeinde Schliersee sehr gelegen. Seit Jahren steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Marktgemeinde an – stärker als die Verwaltung dies prognostizierte. Vergangenen Juni ging im Anbau ans Heimatmuseum die neue Einrichtung „Kleine Heimat“ mit zwei Gruppen in Betrieb, das Rathaus dachte, jetzt wäre mal Zeit zum Luftholen. Doch die Anmeldezahlen sprachen eine andere Sprache. Statt geplanten zwei Gruppen sind es im Kindergarten Regenbogen drei. Im Oktober 2018 erkannte der Gemeinderat schließlich den Bedarf für eine weitere Gruppe an – eben als Waldkindergarten. Ein für die Gemeinde sehr charmantes Modell, muss sie doch nicht erneut einen Millionenbetrag in ein Gebäude stecken.

Seitdem ist der Träger weiter vorangeschritten. „Wir haben ein Konzeptteam, ein Organisationsteam, ein Bauwagenteam“, sagt Steiner. Der Bauwagen mit den sanitären Anlagen und als Unterschlupf bei schlechtem Wetter ist zentraler Punkt. Er will erst einmal finanziert sein. Steiner: „Wir sind weiter am Spendensammeln und haben schon einen guten Teil erreicht.“ Auf rund 35 0000 Euro schätzt der Vereinsvorstand den Bedarf. „Da brauchen wir noch was.“ Bauen möchte der Verein den Wagen in Eigenleistung. Am Dienstagabend hat der Bauausschuss die Genehmigung erteilt – eine Formalie.

In Holzkirchen gibt es schon lange eine Waldkinderten. Er ist gewissermaßen schon erwachsen.

Jetzt am Samstag wird es ernst. Bei der Infoveranstaltung wird sich entscheiden, ob das große Ziel – der Start im September dieses Jahres – weiterverfolgt wird. Melden genügend Eltern ihre Kinder an, gibt der Vorstand weiter Gas. Schließlich braucht es auch pädagogisches Personal, das bekanntlich nicht so ohne Weiteres zu bekommen ist. „Der Samstag ist ein sehr wichtiger Tag“, bekräftigt Steiner.