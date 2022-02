Wanderwege in Schliersee: Moderner, interaktiver, kindgerechter

Teilen

In die Jahre gekommen: Die Schilder auf dem Weg zur Burgruine Waldeck (grüne Schrift) sollen ersetzt werden. Die Gäste-Info möchte ein neues Konzept erarbeiten. © Thomas Plettenberg

Mancher Spazier- oder Wanderweg in Schliersee ist etwa in die Jahre gekommen, was die Beschilderung betrifft. Das will die Gäste-Info nun ändern.

Schliersee – Manches an touristischer Infrastruktur in Schliersee ist etwas in die Jahre gekommen und zum Teil auch inhaltlich oder pädagogisch veraltet. Das möchte die Gäste-Information ändern. Deren Leiter Mathias Schrön hat nun im Hauptverwaltungsausschuss angekündigt, eine kleine Runde zusammenzutrommeln, die sich der Sache annimmt. Dabei soll nicht einfach Bestehendes ersetzt werden, sondern nach Möglichkeit deutlich verbessert werden. „Wir werden versuchen, ein Konzept zu schnüren.“ Mit am Tisch sitzen sollen der Touristikverein und der Bauhof.

Schilder am Erlebnispfad sollen erneuert werden

Ins Visier genommen hat Schrön unter anderem die Beschilderung am Weg zur Burgruine Hohenwaldeck mitsamt Baumlehrpfad. Die hatte damals der Fremdenverkehrsverein als Projekt angebracht, nach vielen Jahren ist sie aber recht unansehnlich geworden. Auch die Schilder des Erlebnispfads am See haben Patina angesetzt und sollen ausgetauscht werden. Das interaktive Angebot werde „sehr gut angenommen“, ließ Schrön wissen. Dieses Angebot kindgerechter Stationen auszuweiten, eventuell bis nach Neuhaus, könnte ein Ansatzpunkt sein.

Positives Beispiel: der Naturerlebnispfad in Hausham

Das Thema Interaktivität betonte auch Babette Wehrmann (Grüne). „Nur zuhören, wenn die Mama was vorliest, ist langweilig.“ Viel interessanter sei für Kinder, wenn sie selbst schauen könnten, was zum Beispiel unter einem Stein so alles krabbelt. Als positives Beispiel nannte sie den Naturerlebnispfad am Weg auf die Huberspitz in Hausham, der „schön und kindgerecht“ sei.

Eine „sauguade Sach“ mit einem Haken: Hohenwaldeck ist gesperrt

Gemeinderat Christoph Stöger (Die Schliersee) fand den Vorstoß der Gäste-Info eine „sauguade Sach“, wies aber auf die Situation an der Burgruine hin. „Es ist doch ein Blödsinn, wenn man die Schilder neu macht und um die Ruine ein Bauzaun steht.“ Überhaupt: Die aus Sicherheitsgründen errichtete Absperrung würde „keinen interessieren“, ein gefährlicher Leichtsinn. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) erklärte, dass wohl heuer damit begonnen werde, das Sanierungskonzept (wir berichteten) umzusetzen.

Sanierung der Burgruine soll heuer beginnen

Bekanntlich wird Hohenwaldeck von den Bayerischen Staatsforsten betreut. Diese möchten die Burgruine erhalten und hatten dazu zahlreiche Bäume entfernt, was Schnitzenbaumer zufolge schon zwei Jahre Vorbereitung gebraucht hatte. Nun gilt es, dafür zu sorgen, dass das Gemäuer nicht weiter verfällt. Und auch die Staatsforsten möchten über die besondere Bedeutung von Hohenwaldeck informieren. Sie wären somit ein weiterer geeigneter Gesprächspartner an Schröns Rundem Tisch, ebenso Vertreter des Kommunalen Tourismusunternehmens der Alpenregion Tegernsee Schliersee, die beim Gäste-Infoleiter sowieso auf der Liste stehen.