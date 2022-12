Wandhöhe hat nichts in der Gestaltungssatzung verloren

Hoch hinaus: Wandhöhen von über 6,35 Meter erlaubt Schliersee nur, wie hier am Schatzelweg, bei Hanggrundstücken. In einer künftigen Fassung der Gestaltungssatzung wird die Gemeinde auf eine maximale Wandhöhe wohl verzichten müssen. © Thomas Plettenberg

Auch wegen Niederlagen vor Gericht muss Schliersee seinen Gestaltungssatzung ändern. Unter anderem das festlegen einer Wandhöhe muss wohl entfallen.

Schliersee – Es war kaum verhohlen spöttisch konnotiert, als zuletzt ein Klägeranwalt vor dem Verwaltungsgericht den Wortlaut der Schlierseer Gestaltungssatzung als „volkstümlich“ umriss. Der Mann konnte sich den Hohn leisten, war doch schon klar, dass das Verfahren ein Gebäude an der Breitenbachstraße betreffend (wir berichteten) zugunsten seines Mandanten ausfallen würde. Damals ging es um außermittige Firste, doch auch in anderen Abschnitten bedarf es dringend einiger Nachbesserungsarbeiten. Beim gleichen Gerichtstermin ließ der Richter zum Beispiel wissen, dass ein Passus wie „Grundstücke dürfen nicht verrümpelt werden“ wenig zielführend ist, und auch im Schlierseer Rathaus ist bekannt, dass „Verrümpeln“ ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff ist, auf dessen Grundlage sich kein Bescheid (etwa: „Jetzt aber aufräumen, bitte“) erstellen lässt. Darauf hat die Gemeinde auch Anna-Maria Martin vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum hingewiesen. Diesen hatte die Gemeinde beauftragt, sich die Satzung mal kritisch anzusehen.

Mit unbestimmten Rechtsbegriffe lassen sich keine Bescheide begründen

Bauamtsleiterin Birgit Kienast nennt auf Anfrage zwei weitere Beispiele, bei denen Martin Kritik hatte. So soll die Gestaltungssatzung für das gesamte Gemeindegebiet gelten. Schwierig, das hatte Schliersee schon bei der Werbeanlagensatzung erfahren müssen (wir berichteten). Es bedürfe schon einer guten Begründung, warum das Regelwerk für Spitzingsee, Neuhaus und Schliersee selbst, für Hanglagen und Seegrundstücke gleichermaßen gelten soll. Und bei der Wandhöhe zwickt’s auch. 6,35 Meter will Schliersee bei zweigeschossigen Gebäuden maximal zulassen. Martins Haltung nach Kienasts Auskunft: „Das Maß der baulichen Nutzung hat in einer Gestaltungssatzung nichts verloren.“

Landratsamt ersetzt schonmal das gemeindliche Einvernehmen

Heinz Blees bezeichnete dies zuletzt im Bauausschuss, dessen Sitzungen er als beratende Architekt beiwohnt, als „unangenehm“. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) hatte zuvor den Sachstand zur Überarbeitung der Gestaltungssatzung berichtet. Zur Erinnerung: Im Herbst 2019 hatte der Bauausschuss sich schon mit einer geänderten Fassung auseinandergesetzt, dann kam Corona, und es passierte nichts mehr. Außer, dass die Satzung das eine oder andere Mal einer rechtlichen Prüfung nicht standhielt. Übrigens auch in Sachen Wandhöhe. Das Landratsamt ersetzte bei einem Haus an der Breitenbachstraße (Ortsteil Westenhofen) das gemeindliche Nein, weil ein benachbartes Haus höher als 6,35 Meter ist. Wie bedeutsam die umliegende Bebauung (§ 34) ist, wurde auch bei anderen Gerichtsverfahren deutlich.

Expertin soll im Gemeinderat referieren

Auf eine Gestaltungssatzung zu verzichten, sei aber auch nicht der zielführende Weg, findet Kienast. Sie erlaubt der Gemeinde immerhin durchaus ein Maß an Einflussnahmen, und zum Glück sind die wenigsten Bauherrn zugleich Prozesshansln, sondern seien meist recht aufgeschlossen. Im Januar soll Martin dem Gemeinderat ihre Erkenntnisse vorstellen. Zugleich haben die Fraktionen den Entwurf einer neuen Satzung an die Hand bekommen, um diesen zu beraten.

Dann wird wohl auch eine andere Unschärfe entfernt. So heißt es wörtlich in Paragraf 5: „Kunst und Zierputze mit auffallenden Putzstrukturen sind unzulässig.“ Mangels eines Bindestrichs hinter dem Begriff „Kunst“ könnte man da herauslesen, dass zum Beispiel Lüftlmalerei verboten ist.