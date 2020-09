Dem Trachtler-Chef zappeln schon die Füß‘

Die Alt-Schlierseer Trachtengruppe hat wegen Corona alle Aktivitäten einstellen müssen. Im Interview erzählt Vorsitzender Manfred Tschirner,wie es ihm dabei geht.

Schliersee – Jahrtag der Vereine, Wallfahrt oder die prächtige See-Überfahrt mit den Plätten zum Alt-Schlierseer Kirchtag – Veranstaltungen, die zu den Höhepunkten des Sommers in der Marktgemeinde gehören und heuer alle abgesagt wurden. Gerade dieser Tage auch das im Oktober geplante gesellige Wirtshaus-Singen. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden und Tanzmeister Manfred „Theo“ Tschirner, was Corona für die 1984 gegründete Alt-Schlierseer Trachtengruppe mit ihren 164 Mitgliedern bedeutet.

Herr Tschirner, wie gestaltete sich Ihr Vereinsleben in den zurückliegenden Monaten?

Es ist so gut wie alles ausgefallen: Hauptversammlung, Wanderung, Kirchtag. Nur zu Fronleichnam konnten wir mit einer Fahnenabordnung gehen. Alles andere konnte nicht stattfinden. Was den Mitgliedern aber am wenigsten taugt: Wir können uns nicht treffen.

Zuletzt haben Sie sich für eine Absage des Wirtshaussingens entschlossen. Was sprach gegen dieses Beisammensein?

Während wir unsere bisherigen Aktivitäten abgesagt haben, als die Verordnung der Veranstaltungsverbote in Kraft getreten ist, haben wir mit dem Wirtshaussingen noch abgewartet. Da sich die Vorgaben aktuell aber wieder verschärfen, macht das Wirtshaussingen heuer keinen Sinn. Die Aussicht, mit Maske singen zu müssen, ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Dass das kein richtiger Genuss ist, hat man an Fronleichnam in der Kirche gesehen. Dazu kommt das finanzielle Risiko. Mögliche Einbußen könnten wir heuer nicht auffangen.

Wie finanzieren Sie sich normalerweise?

Der Kirchtag bringt dem Verein die meisten Einnahmen. Deshalb schmerzt uns dessen Absage besonders. Aber es wäre nicht möglich gewesen, ihn durchzuziehen. Das Schifferlfahren an sich wäre zwar kein Problem gewesen. Doch das Schmücken der Boote sowie deren Ankunft in Schliersee sind immer attraktiv und ziehen viele Zuschauer an. Damit wäre das schnell zu einer Großveranstaltung geworden.

Planen Sie irgendwelche Alternativen?

Eigentlich wollten wir auf einem Weihnachtsmarkt ein Standl machen. Aber darüber stehen noch viele Fragezeichen. Tegernsee wurde ja bereits abgesagt. Und auch wenn es in Schliersee nicht so wäre, wird es sich wohl nicht rechnen. Wenn wir irgendwas Kulinarisches anbieten, dürfte es unter Hygienebeschränkungen schwer werden, dass es sich rechnet. Schon in normalen Jahren ist es nicht einfach, auf Null raus zu kommen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich möcht‘ wieder tanzen. Meine Füß‘ zappeln schon. Aber es hilft jetzt auch nix. Wir haben seit Januar nicht mehr getanzt. Das geht richtig ab, und so wie ein Musiker regelmäßig üben muss, müssen auch wir unsere Schrittfolgen und Figuren proben, damit wir sie nicht verlernen. Obwohl wir im Verein niemanden haben, der Corona hatte oder hat, haben wir praktisch keine Möglichkeit zu tanzen. Bei den mit uns befreundeten Waxensteinern dürfen wir aktuell wegen der komplizierten Hygienekonzepte nicht in die Räume. Gaststätten sind keine Alternative, weil es für den Wirt problematisch wäre.

Können die Paare wenigstens für sich üben?

Die Hälfte unserer Tänzerinnen und Tänzer sind zwar auch privat Paare, aber daheim für sich üben hilft auch nichts, weil man als einzelnes Paar die Figuren ja nicht machen kann. So bleibt uns nichts anderes, als zu warten.

