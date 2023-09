Wasserschutzzone im Kreis Miesbach: Alles noch schlimmer in fünf bis zehn Jahren?

Wasser für München: In der Reisachfassung holt sich die Landeshauptstadt ihr Trinkwasser. Die Rechte hierzu sind mehr denn je umstritten. © thomas plettenberg

In Sachen Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing ist gerade vieles in der Schwebe. Für Unsicherheit bei Hauptversammlung des Vereins der Wasserschutzzonengeschädigten sorgt vor allem die Frage, ob nicht alles noch schlimmer kommt.

Weyarn – Es war eine Mischung aus Rätselraten, Besorgnis und Selbstbewusstsein, die die Hauptversammlung des Vereins der Wasserschutzzonengeschädigten Miesbach-Thalham-Darching prägte. Denn momentan ist vieles in der Schwebe, was die Wasserversorgung der Stadt München im Landkreis Miesbach betrifft. Wie berichtet, liegt ein Rechtsgutachten vor, das die Altrechte der Stadt für die Wassergewinnung an der Reisachfassung in Zweifel zieht, und das Verfahren zur Neuausweisung der zugehörigen Wasserschutzzone liegt auf Eis. Derweil zeigt sich bei anderen Verfahren, dass es Grundeigentümer immer schwerer haben, mit ihren Interessen gehört oder gar berücksichtig zu werden. Einzig, dass das Verhältnis zwischen Eigentümervereinen und Gemeinden so gut ist, wie noch nie, macht den Beteiligten Hoffnung.

Gutachten: Stadtwerke haben keine Altrechte

Es waren schon Paukenschläge, die zum Thema Münchner Altrechte zuletzt erklangen. Erst hat das Landratsamt die Stadt aufgefordert, diese Wassergewinnungsrechte für die Reisach-Fassung neu zu beantragen. Wenig überraschend klagt die Stadt dagegen, das Verfahren liegt vor dem Verwaltungsgericht. Dieses hat zuletzt – vom Landratsamt – auch das Gutachten übermittelt bekommen, das Professor Martin Kment im Auftrag von Kommunen, Vereinen und Privatpersonen aus dem Landkreis erstellt hat (wir berichteten).

„Ruhe vor dem Sturm“: Geht es nach der Landtagswahl richtig los?

Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr beklagte: „Wir wissen nicht, wie es mit dem Verfahren weitergeht.“ Er verwies darauf, dass die Ausweisung des Schutzgebietes von den Oberbehörden immer getrennt von der Rechtefrage gesehen wird. Das mag widersinnig erscheinen, doch die Wassergewinnung ist ein Faktum, an dem sich sicher so schnell nichts ändern wird, was auch das Landrat Olaf von Löwis immer wieder betont. Und weil das wichtigste Grundnahrungsmittel geschützt werden muss, gehört es zur Pflicht der zuständigen Wasserbehörde, ein Schutzgebiet auszuweisen. Löwis strebt hierzu ein „sauberer, rechtsstaatliches Verfahren“ an. Vize-Landrat Jens Zangenfeind sprach bei der Versammlung m Gasthof Alte Post in Weyyrn von einer „Ruhe vor dem Sturm“, der irgendwann nach der Wahl losbrechen könnte – wohl weniger seitens des Landratsamts, eher vom Umweltministerium beziehungsweise Landesamt für Umwelt und Regierung von Oberbayern. Wie berichtet, pochen diese Stellen immer intensiver auf den Start des Verfahrens und versuchten vergangenes Jahr, ein Dünge- und Beweidungsverbot in der engeren Schutzzone IIa zu erzwingen. Erst eine Petition stoppte sie.

Vorsitzender Josef Bögl sieht das anders. Er meinte, zunächst brauche es eine wasserrechtliche Bewilligung, die die Stadtwerke bei einem Wegfall der Altrechte neu beantragen müssten, erst dann könne eine Schutzzone ausgewiesen werden. Insofern habe man mit dem Gutachten, das der Verein mitfinanzierte, zumindest wieder Zeit gewonnen.

Befürchtung: Keine Unterscheidung in Zone IIa und IIb und dann härtere Einschränkungen

Die Zonierung brachte der Mitvorsitzende Josef Huber zur Sprache. Denn die Unterscheidung in IIa mit härteren und IIb mit etwas weniger rigiden Einschränkungen ist eine Besonderheit der Schutzzone Thalham-Reisach-Gotzing und im Muster-Verbotskatalog des LfU nicht vorgesehen. „Meine Befürchtung ist, dass wir die IIb nicht mehr halten können“, sagte Huber. Denn jüngst – bei einem Erörterungstermin zu einer Wasserschutzzone im Landkreis, dem Huber als Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband beiwohnte – habe er er bei den Vertretern der Behördenseite keinerlei Kompromissbereitschaft erkannt. Die Vorgaben zum Wasserschutz würden ja immer rigider. „Ich fürchte, wenn wir da vor zehn Jahren gemacht hätten, stünden wir vielleicht besser da als heute“, sagte Huber im Bezug auf Schutzzonen für die Wasserversorgung der hiesigen Bevölkerung. Wöhr, der als Gotzinger selbst in der Wasserschutzzone lebt, teilte den Bedenken. Er regte an, dass Vereine und Bürgermeister angesichts immer schärferer Standards diskutieren, „ob es zielführend ist, das Verfahren aufzuhalten“´und meinte damit das Schutzgebiet fürs Münchner Wasser. In fünf bis zehn Jahren könne alles noch schlimmer sein.

Gemeinden und Vereine geschlossen wie nie zuvor

Bekanntlich bestehen in Schutzzonen allerlei Verbote. Sehr plastisch wurde dies, als die Behörden einen Keller für das Safthäusl in Gotzing ablehnten. Mit der Neuausweisung der Schutzzone Thalham-Reisach-Gotzing würde der Kreis der Betroffenen steigen, wobei – worauf ebenfalls Wöhr hinwies – das Landratsamt sich so verhält, als ob es die Schutzzone schon rechtskräftig gäbe.

Mut machte den Beteiligten einzig, dass Landratsamt, Gemeinden und Vereine inzwischen an einem Strang ziehen. Diesbezüglich stünde der Landkreis so gut da, wie noch nie, meinte etwa Alexander Bronisch Verein „Unser Wasser“.