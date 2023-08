Wasserwacht Schliersee: Drei Einsätze am Sonntag - Reanimation und Vermisstensuche

Von: Jonas Napiletzki

Die Wasserwacht Schliersee war am vergangenen Sonntag mit drei Einsätzen (Symbolbild) beschäftigt. © Wasserwacht (Symbolbild)

Die Wasserwacht Schliersee war am vergangenen Sonntag stark gefragt. Zu insgesamt drei Einsätzen wurden die Ehrenamtlichen gerufen, zweimal davon abseits des Wassers.

Schliersee – Zu insgesamt drei Einsätzen ist die Wasserwacht Schliersee am vergangenen Sonntag gerufen worden – einer davon mit tragischem Ausgang. Eine Reanimation, bei der die Ehrenamtlichen mittags zur Unterstützung gekommen waren, sei leider erfolglos verlaufen, schildert Simon Horst. Der stellvertretende Technische Leiter erklärt, der Einsatz habe keinen direkten Bezug zum Schliersee gehabt. Vielmehr habe es sich um einen Rettungseinsatz im häuslichen Umfeld gehandelt, bei der die Wasserwacht die Herzdruckmassage und das Beatmen übernommen habe.

Zeitvorteil: Wasserwacht immer wieder bei Einsätzen an Land

Einsätze auch außerhalb des Wassers kämen immer wieder mal vor, sagt Horst. „Wir haben oft einen Zeitvorteil anderen Rettungskräften gegenüber, die aus Gmund oder Fischbachau kommen.“ Rund acht Minuten vor dem Rettungsdienst war die Wasserwacht auch am Neuhauser Bahnhof vormittags vor Ort. Dort war ein Fahrradfahrer gestürzt, der anschließend ins Krankenhaus nach Agatharied gebracht wurde.

Vermisstensuche mit Dämmerungseinbruch

In einem dritten Einsatz wurden die Ehrenamtlichen mit Einbruch der Dämmerung gegen 20.12 Uhr zu einer Vermisstensuche gerufen. „Eine Frau hat in der Wachstation angerufen“, schildert Horst. Da sie ihre Freundin seit längerer Zeit aus dem Blick verloren hatte, machte sie sich Sorgen um die Schwimmerin. Die Einsatzkräfte rückten mit dem Motorrettungsboot aus, konnten aber schnell klären, dass die Vermisste wohlauf war. Das Verhalten der Freundin lobt Horst ausdrücklich. Er appelliert, keine Scheu vor Anrufen bei Rettungsdiensten zu haben. nap

