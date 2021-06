Wasserwacht Schliersee rettet ungewöhnlichen „Kunden“

Verletztes Tier im Wasser

Einen ungewöhnlichen Patienten hatte die Wasserwacht Schliersee zu verarzten. Ein Reh war auf dem See in Not geraten.

Solche „Kunden“ haben die Wasserretter auch nicht alle Tage. Aufmerksame Badegäste beziehungsweise Wassersportler haben am am Montagnachmittag die Wasserwacht Schliersee auf ein im See schwimmendes Reh aufmerksam gemacht. Das Tier war offenbar verletzt war, und so entschlossen sich die Wasserretter, das Tier einzufangen. Mit dem Boot fuhren sie auf den See hinaus und nahmen den besonderen Gast an Bord. In Rücksprache mit der Integrierten Rettungsleitstelle Rosenheim und dem Staatlichen Forstamt konnte das Tier sicher am Westufer wieder freigelassen werden. So gravierend waren die Verletzungen offenbar nicht. Ihren Facebook-Post schließt die Wasserwacht mit den Worten: „Wir wünschen dem Kleinen alles gute und hoffen, dass es noch viele spannende und aufregende Tage erleben wird.“ Vielleicht sollte es größere Gewässer aber erstmal meiden.