Alpen-Plus-Skigebiete verlängern Vorverkauf für Saisonpässe

Mit Sorge blicken Wintersportler auf die bevorstehende Skisaison. Werden die Bahnen pünktlich öffnen können? Die Alpen-Plus-Skigebiete wollen vor allem Käufern von Saisonpässen Sicherheit bieten.

Wird die neue Wintersportsaison in unseren Skigebieten pünktlich starten können?

Die Unsicherheit unter den Ski- und Snowboardfahrern ist groß

Die Alpen-Plus-Skigebiete haben daher den Vorverkauf für die Saisonpässe verlängert

Bahnbetreiber treffen Vorbereitungen wie für „ganz normalen Winter“

Schliersee/Bayrischzell/Rottach-Egern - Der Lockdown light sorgt bei vielen Wintersportlern für Verunsicherung. Werden die heimischen Skigebiete pünktlich öffnen können? Lohnt sich der Kauf einer Saisonkarte? Die Alpen Plus Partner haben nun reagiert: Sie haben die Vorverkaufsphase, innerhalb derer es die Saisonskipässe zu verbilligten Preisen gibt, verlängert. Sie gilt nun bis 4. Dezember. „Wir wollten unseren Kunden in Corona-Zeiten ein bisserl mehr Sicherheit geben“, sagt Antonia Asenstorfer, Sprecherin der vier Alpen-Plus-Gebiete Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld, Wallberg und Brauneck in Lenggries.

Mit dem Rückzahlungsversprechen habe man das Risiko für Käufer von Saisonskipässen ohnehin reduziert, erklärt Asenstorfer. Das Versprechen besagt: Müssen alle Skigebiete wegen der Pandemie für einen vollen Monat schließen, erhält der Kunde anteilig Geld zurück. Tritt der schlimmste Fall ein und die Bahnen können diesen Winter überhaupt nicht in Betrieb gehen, bekomme der Käufer – abgesehen von einer Bearbeitungsgebühr – den vollen Betrag zurückerstattet, stellt Asenstorfer klar. Dennoch habe man bei den Kunden eine abwartende Haltung festgestellt, räumt die Sprecherin ein. Daher nun das weitere Entgegenkommen mit der Verlängerung des Vorverkaufs. Normalerweise hätte die Phase nur bis Mitte November gedauert.

Skigebiete hoffen auf einen Start im Dezember

Im Übrigen würden sich die Alpen-Plus-Partner derzeit – allen Unsicherheiten zum Trotz – „auf einen ganz normalen Winter vorbereiten“, sagt die Pressesprecherin. „Wir hoffen, dass die Maßnahmen jetzt greifen und wir im Dezember loslegen können.“ Ab kommender Woche dürften die Skigebiete im Landkreis theoretisch auch die künstliche Beschneiung in Betrieb nehmen. Sobald die Temperaturen mitspielen, werde man damit loslegen, versichert Asenstorfer. Ihr seien bereits Gerüchte zu Ohren gekommen, wonach die Skigebiete in diesem Corona-Winter die Möglichkeiten der Beschneiung nicht voll ausschöpfen würden, um Geld zu sparen. Dies, so betont die Sprecherin, sei nicht der Fall.

Bahnbetreiber fürchten, dass sich Trend des Pistengehens noch verstärkt

Sorgen bereitet den Bahnbetreibern im Landkreis aber nicht nur das Virus an sich, sondern auch dessen Auswirkungen aufs Freizeitverhalten der Menschen. So befürchtet man bei den Alpen-Plus-Partnern, dass sich der Trend des Tourengehens in den Skigebieten in diesem Winter noch verstärken könnte. Ähnlich der Situation im Frühjahr, als das Radfahren wegen der Corona-Einschränkungen einen Aufschwung genommen hatte. „Das ist ein Problem, denn unsere Skigebiete sind nicht so riesig“, erklärt Asenstorfer mit Blick auf die so genannten Pistengeher. Man hoffe nun, dass es die Schneelage in diesem Jahr zulasse, dass die Tourengeher auch die Alternativrouten abseits der Pisten nutzen können. Ansonsten könnte es schon mal eng werden.

Hier finden Sie eine Reportage: Pistenraupen-Fahrer zeigt: So gefährlich lebt ihr Tourengeher

gab