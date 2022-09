Wegen fehlender Genehmigungen: Neuerlicher Ärger über Bauherren und Landratsamt

Nicht gebaut wie vorgesehen: An diesem Haus an der Leitnerstraße musste nachgebessert werden. Nur ein Beispiel, bei dem sich Bauherren zum Ärger der Gemeinde nicht an Vorgaben halten.

Diskussion im Schlierseer Bauausschuss

Von Bettina Stuhlweißenburg

Jonas Napiletzki

Ihren Ärger über das Landratsamt beim Thema Baugenehmigungen haben Schlierseer Gemeinderäte schon wiederholt geäußert. Nun gab’s dazu einen eigenen Sachstandsbericht.

Schliersee – Es war ein unscheinbarer Tagesordnungspunkt, der im Schlierseer Bauausschuss des Gemeinderats für Unmut gesorgt hat. Eigentlich sollte das Gremium über die Genehmigung eines Einfamilienhauses am Kegelsteinweg debattieren. Stattdessen landete ein „Sachstandsbericht“, wie es Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) formulierte, auf dem Plan. Denn: Das gemeindliche Einvernehmen hatte das Landratsamt als Genehmigungsbehörde bereits ersetzt. „Genau das, was wir nicht wollten“, urteilte Schnitzenbaumer. Zwar hatte der Ausschuss das Haus selbst abgesegnet. Offen war aber die Hangsicherung an der steilen Böschung, bei der die Gemeinde gerne „zwei, drei Meter hohe Betonmauern“ (Schnitzenbaumer) verhindert hätte. Der Bürgermeister hofft auf gutes Einvernehmen. In der Hand hat die Gemeinde die Gestaltung aber nicht mehr in vollem Umfang. Dieser Fall ist keine Ausnahme.

Landratsamt bewertet manche Dinge anders

Im zurückliegenden Jahr habe das Landratsamt in etwa drei Fällen das gemeindliche Einvernehmen ersetzt, sagt Schnitzenbaumer auf Nachfrage. „Wir haben die Ortsgestaltungssatzung im Kopf“, erklärt er. Das Landratsamt müsse indes rein nach Gesetz handeln und bewertet Dinge deshalb manchmal anders. So sei kürzlich von der Behörde eine Fassadengestaltung am Schliersberg als genehmigungsfrei eingestuft worden. „Wenn wir das in Gesamtheit mit anderen Veränderungen gesehen hätten, hätten wir nicht zugestimmt“, erklärt der Bürgermeister. Auch wenn unklar ist, seit wann beispielsweise ein Blechdach auf einem Wohnhaus sitzt, könne die Gemeinde das Dach zwar ablehnen, das Landratsamt müsse wegen des ungeklärten Ursprungs des Bestands aber zustimmen.

Manchmal reichen Bauwerber auch Anträge direkt beim Landratsamt ein, ohne erst Rücksprache mit der Gemeinde zu halten. So entstand auch die Genehmigung für das jüngste Beispiel. Schnitzenbaumer appelliert daher: „Die Bauwerber sollten mit der Gemeinde sprechen.“ Die meisten seien nicht auf Konflikt aus. Übergangen werden will aber niemand. „Und die Gemeinde hat oft einen anderen Blick.“

Eigentümer bauen nicht immer nach Plan

Doch nicht nur die Genehmigung durchs Landratsamt ärgert das Gremium. Immer wieder wird in Schliersee anders gebaut als genehmigt. Diese Ärgernisse veranlassten Gerhard Waas (Grüne) zur Frage, warum sich der Ausschuss überhaupt noch treffe. „Ich fühle mich jedes mal wieder wie ein Kasperl.“

Auf Nachfrage räumte der Bürgermeister ein: „Es ist schon ärgerlich.“ Zwar könnten Bauwerber im Rahmen eines Bebauungsplans im sogenannten Freistellungsverfahren ohne eigens erstellten Genehmigungsbescheid bauen, wenn das Vorhaben mit dem Plan übereinstimmt. „Das wird in Anspruch genommen“, sagt Schnitzenbaumer. Aber: Manchmal schießen die Bauwerber über das abgesprochene Ziel hinaus. Ein solcher Fall landete nun zum wiederholten Male im Bauausschuss. Bei einem Antrag, der eigentlich auf vergrößerte Balkone zielte, war festgestellt worden, dass auch eine Flachdachgarage auf dem Grundstück steht, die nicht der Gestaltungssatzung entspricht. Das Gremium einigte sich, das Landratsamt zu bitten, dem Eigentümer eine Frist zu setzen, bis zu der ein Satteldach entstehen soll.

Schnitzenbaumer führte aber weiter aus: „Das sind Einzelfälle.“ Oft handle es sich nicht um Schwarzbauten, die nicht genehmigungsfähig wären. Vielmehr würden sich Eigentümer den Weg über die Gemeinde sparen. Aber auch gravierendere Verstöße, bei der gezielte Überschreitungen des Erlaubten vorgenommen würden, beobachtet der Bürgermeister immer wieder.

30 000 Euro Bußgeld? Bei Baukosten von über einer Million auch schon egal

„Das Landratsamt macht zwar während der Bauphase Kontrollen.“ Oft sei aber erst am Ende klar, welche Verstöße vorliegen. „Es ärgert mich, wenn uns der Plan gezeigt wird, und am Schluss schauen gewisse Sachen ganz anders aus.“ Die meisten kommen trotzdem damit durch. „Ein Teilabriss oder Rückbau wird fast nie gefordert“, sagt der Rathauschef. Die Bauaufsicht am Landratsamt müsse die Verhältnismäßigkeit prüfen, das seien „ganz hohe Hürden“. Meist gebe es für Verstöße eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich. „Aber wer ein Haus für eine Million baut, der hat die 20 000 bis 30 000 Euro einkalkuliert.“

Schnitzenbaumer wünscht sich ein offenes Miteinander. „Es gibt bei uns keinen bösen Willen – wir suchen gemeinsame Wege.“ Trotzdem wirbt er um Verständnis dafür, dass der Bauausschuss aufs Ortsbild achten müsse.