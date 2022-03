Wegen Krieg und Corona: Heimatgemeinden und Landkreis planen Ehrung der Olympioniken ohne Fans

Von: Dieter Dorby

Emotionen pur: Olympiasiegerin Natalie Geisenberger freut sich in Peking über ihre fünfte Goldmedaille - eine sechste sollte noch folgen.. © Michael Kappeler / picture alliance

Mit fünf Teilnehmern war der Landkreis Miesbach bei den Olympischen Winterspielen in Peking nicht nur zahlenmäßig gut vertreten. Auch die Leistungen haben gepasst. Drei Medaillen haben die Olympioniken gewonnen – und das ist Grund genug, die Athletinnen und Athleten gebührend zu feiern.

Dabei haben sich die drei Heimatkommunen Miesbach, Holzkirchen und Schliersee zusammen mit dem Landkreis darauf geeinigt, eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Diese findet am Freitag, 25. März, in Schliersee statt. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal am Heimatmuseum.

Wie Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller als Sprecher der Veranstalter auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, findet die Feier lediglich im kleinen Rahmen statt – nur für geladene Gäste, aber nicht für Fans. „Wir hätten uns das auch deutlich größer gewünscht“, sagt Braunmiller. Angesichts ihrer sportlichen Leistungen hätten die Sportler das auch verdient.

Gute Olympia-Bilanz

Zwei Goldmedaillen aus dem Einzel- und dem Teamwettbewerb brachte Rennrodlerin Natalie Geisenberger aus Miesbach mit in die Heimat. Biathletin Vanessa Hinz aus Schliersee schaffte mit der Staffel Bronze. Langläufer Lucas Bögl aus Holzkirchen machte es zudem mit der Staffel beim fünften Platz richtig spannend. Skicrosser Florian Wilmsmann, ebenfalls aus Holzkirchen, fehlte dagegen das Glück, die Erfolge aus dem Weltcup auch bei Olympia zu schaffen. Stark war auch das Olympia-Debüt von Annika Morgan. Die 20-Jährige aus Mittenwald (Kreis Garmisch-Partenkirchen), die für den SC Miesbach startet, schaffte in Peking im Slopestyle und im Big Air den Sprung ins Finale und belegte am Ende die Plätze acht und zehn.

Bereits zwei Absagen

Statt eines großen Events im Waitzinger Keller in Miesbach mit bis zu 400 Besuchern werden es jetzt nur 50 geladene Gäste bei einem kleinen Catering. Die Vereine sind nur mit ihren Vorständen vertreten. „Wir hatten anders geplant, aber die Situation hat sich zugespitzt“, erklärt Braunmiller mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die steigenden Corona-Inzidenzen.

Zumal die Terminplanung eh schwierig ist. So haben Morgan und Wilmsmann bereits abgesagt. Und bei Hinz, die coronabedingt ihre letzten Rennen absagen musste, steht ein Fragezeichen. Immerhin hat Langlauf-Nationaltrainer Peter Schlickenrieder aus Schliersee zugesagt.

Ein Verschieben der Ehrung auf vielleicht entspanntere Zeiten ist laut Braunmiller keine Option: „Wir wollen es zeitnah machen, nicht erst im Sommer.“

ddy