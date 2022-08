Wegen Streit um Buch: Nachbarin (82) auf Treppe geschubst

Vor dem Amtsgericht wurde jetzt ein Fall von Körperverletzung verhandelt (Symbolfoto). © Sebastian Gollnow / dpa

Zwei Nachbarinnen trafen sich jetzt vor dem Amtsgericht wieder: Es ging um Körperverletzung. Eine 67-Jährige soll eine 82-Jährige geschubst haben. Grund für den Streit: ein Buch.

Schliersee – Einst waren sie befreundet, heute sind sich zwei Nachbarinnen aus Schliersee spinnefeind. Das ging so weit, dass sich die Rentnerinnen vor dem Miesbacher Amtsgericht trafen. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung saß die Jüngere (67) der beiden auf der Anklagebank. Sie soll ihre Nachbarin (82) im Februar dieses Jahres im gemeinsamen Keller geschubst haben, sodass diese mit dem Kopf auf eine Stufe fiel, sich eine Platzwunde zuzog und nicht mehr selbst aufstehen konnte. Auf Hilfe ihrer 15 Jahre jüngeren Kontrahentin wartete das Opfer allerdings vergeblich.

„Das Verhältnis zwischen den beiden war mal gut“

Der Auslöser für die Feindschaft soll ein Buch gewesen sein. „Das Verhältnis zwischen den beiden war mal gut“, sagte Verteidiger Max-Josef Hösl. „Jetzt ist es sehr schlecht.“ Laut dem Anwalt habe seine Mandantin aber einen Grund, auf die 82-Jährige sauer zu sein: „Sie hat ihr mal ein Buch mit einer für sie besonderen Widmung geliehen, das sie aber nie mehr zurückbekommen hat.“ Streitigkeiten habe es deshalb schon gegeben, „geschubst hat sie ihre Nachbarin aber nicht“, so Hösl. Laut der 67-Jährigen sei die ältere Dame „wohl gestolpert. Ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Keller unten“.

Ohne Grund nachts aus dem Bett geklingelt

Sehr wohl sei die Angeklagte im Keller gewesen, behauptete die 82-jährige Zeugin. Auch sei sie von ihr geschubst worden. Sie wusste auch weshalb: „Sie hat mir ein Buch geliehen, aber ich habe ihr es schon lange zurückgegeben.“ Der Auffassung sei die 67-Jährige laut der Zeugin jedoch nicht. „Wieder und wieder hat sie mich nach dem Buch gefragt, aber ich konnte es ja nicht mehr haben, da sie es schon wieder hatte“, sagte die 82-Jährige verzweifelt. Die Anfeindungen seien mit der Zeit immer schlimmer geworden. Die Angeklagte habe sie nachts aus dem Bett geklingelt – ohne Grund. Zudem hingen 18 Zettel mit verschiedenen Botschaften an ihrer Haustür. Alle zielten darauf ab, dass die 82-Jährige das Buch endlich herausrücken sollte.

Hausmeister fand 82-Jährige

Das war aber noch nicht alles. „Im Juni 2021 habe ich sie zum ersten Mal bei der Polizei angezeigt, weil sie mir ins Gesicht gespuckt hat“, so die Schlierseerin. Die zweite Anzeige gegen die 67-Jährige folgte nach dem Schubser im Keller. „Ich hatte schon Angst, als ich sie im Keller sah und wir dort allein waren“, sagte die Zeugin. „Plötzlich spürte ich auf der Treppe einen Stoß von hinten, bin eine Stufe runtergefallen und habe am Kopf geblutet wie noch was.“ Obwohl sie ihre Peinigerin um Hilfe bat, „ist sie einfach weggegangen und hat mich da liegen lassen“, klagte die 82-Jährige. „Gott sei Dank ist der Hausmeister gekommen und hat mich gefunden, nachdem ich etwa 15 Minuten lang ohne Erfolg um Hilfe geschrien habe.“ Der Hausmeister habe sie in ihre Wohnung gebracht, ein Sanka wurde verständigt. „Im Krankenhaus wurde meine Platzwunde genäht, ich hatte einen zehn Zentimeter langen Cut am Kopf“, so die Rentnerin, die aufgrund der Verletzung noch bisweilen Kopfschmerzen habe. Der Hausmeister, ein 69-jähriger Haushamer, bestätigte das Auffinden der „blutüberströmten Frau im Keller“. Die 67-Jährige habe er an dem Tag zwar nicht gesehen, „aber ich weiß von einem Streit zwischen den beiden wegen eines Buchs, der schon lange schwelt“.

Anwalt sieht „keinen hinreichenden Tatverdacht“

Es stand letztlich Aussage gegen Aussage, da keine Zeugen den Vorfall beobachtet hatten. Die Staatsanwältin jedoch glaubte den Ausführungen des Opfers. „Es wäre nicht logisch, selbst so zu stürzen, wie die Zeugin gestürzt ist, zudem konnte sie sich detailliert an den Vorfall erinnern.“ Sie forderte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 40 Euro. Anwalt Hösl hingegen plädierte auf Freispruch: „Es war niemand dabei – weder beim vermeintlichen Schubser noch bei den Vorfällen in der Vergangenheit. Und wenn Zweifel bestehen, reicht es nicht für eine Verurteilung. Es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht.“

Richter spricht von „schlechtem Nachtatverhalten“

Richter Walter Leitner aber war überzeugt, dass die 82-Jährige die Wahrheit sagte und verurteilte die Angeklagte zu 100 Tagessätzen je 40 Euro. „Wegen des Buchs haben Sie ein Motiv“, so Leitner. Zudem dürfe die Angeklagte lügen, die Zeugin jedoch nicht. Abschließend resümierte der Richter: „Das war wirklich ein hinterlistiges Vorgehen und ein schlechtes Nachtatverhalten, der älteren Dame nicht einmal zu helfen, obwohl sie am Kopf blutete.“

Philip Hamm

