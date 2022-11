Wegen Turnhallen-Neubau: Grund- und Mittelschule Schliersee ohne Heizung

Von: Sebastian Grauvogl

Läuft auf Hochtouren: Der Neubau der Turnhalle in Neuhaus (r.) wirkt sich auch auf die Grund- und Mittelschule (l.) aus. Doch das Schlimmste ist laut Gemeinde bald überstanden. © Thomas Plettenberg

Ohne Heizung ist die Grund- und Mittelschule Schliersee ins neue Schuljahr gestartet. Der Grund: der Neubau der Turnhalle. Doch bevor es richtig kalt wird, geht die neue Anlage in Betrieb.

Schliersee/Neuhaus – Eine kalte Luftwatschn beim Stoßlüften sind die meisten Schüler spätestens seit dem ersten Corona-Winter ohne Homeschooling gewöhnt. Ein Dauerfrösteln aber ist da schon noch mal eine andere Hausnummer. In einigen Klassenzimmern der Grund- und Mittelschule Schliersee ist es seit dem jüngsten Kaltlufteinbruch tatsächlich ziemlich frisch geworden. Die Ursache ist nicht etwa ein strikter Energiesparplan, sondern die generell fehlende Heizung.

Wie berichtet, lässt die Marktgemeinde Schliersee im Zuge des Turnhallenneubaus in Neuhaus unmittelbar gegenüber der Schule auch gleich eine komplett neue Heizzentrale im Schulhaus einrichten. Statt wie bisher eine Gastherme soll künftig eine Hackschnitzelheizung den Komplex mit Wärme versorgen. Eigentlich hätte diese bereits in den Herbstferien in Betrieb gehen sollen, erklärt Rathausgeschäftsleiter Jörn Alkofer auf Nachfrage unserer Zeitung. Doch wegen des notwendigen Zusammenspiels mehrerer Firmen habe sich das Projekt verzögert.

Das hat auch die Mutter eines Viertklässlers bemerkt, die sich deshalb an unsere Zeitung gewandt hat. Es könne nicht sein, dass die Kinder nun in Jacke, Schal, Mütze und Handschuhen im Unterricht sitzen müssen, findet sie. Vielmehr müsse man es den Schülern freistellen, wieder ins aus Pandemiezeiten bekannte Homeschooling zurückzuwechseln.

Heizung hätte schon in Herbstferien in Betrieb gehen sollen

So weit wird es nicht kommen, ist Alkofer überzeugt. Noch in dieser Woche sollen sämtliche Pumpen für die Heizkreise mit Strom versorgt sein und auch der Gasanschluss für den Spitzenlastkessel erfolgen. Voraussichtlich am Freitag, 11. November, könne dann die Wärme in die Klassenzimmer zurückkehren, sagt Alkofer und entschuldigt sich zugleich für die stark ausgekühlten Klassenzimmer nach den Ferien. „Das war so natürlich nicht geplant.“

Schulleiter Stefan Troppmann, der erst in diesem Sommer die Nachfolge des in Pension gegangenen Günter Riedl angetreten hat, traf dies aber nicht überraschend. Bereits zu Schuljahresbeginn habe er die Eltern schriftlich über möglicherweise kühlere Temperaturen in einigen Klassenräumen informiert. Dank der ungewöhnlich warmen Temperaturen im Oktober sei dies aber lange niemandem großartig aufgefallen, meint Troppmann. Deshalb habe man auch die vorsorglich organisierten Heizlüfter bis dato nicht einsetzen müssen.

Erst über die Herbstferien seien drei der Klassenzimmer wegen ihrer ungünstigen Lage, der großen Fensterfronten und gleichzeitig etwas schwächeren Isolierung stärker ausgekühlt – daher eben auch die Beobachtung besagter Mutter. Ansonsten, versichert Troppmann, habe es keine Beschwerden gegeben. „Das Verständnis ist groß bei den Eltern.“

Schulfamilie meistert Einschränkungen durch Baustelle gut

Auch sonst meistere die Schulfamilie die baustellenbedingt auch an anderen Stellen schwierige Gesamtsituation gut. So weiche man etwa wegen des fehlenden Schulhofs in der Pause auf eine kleinere Außenfläche sowie einen öffentlichen Spielplatz aus. Dankenswerterweise habe auch das evangelische Jugendhaus Josefstal einen Teil seines Gartens angeboten. Die zusätzlichen Aufsichtspflichten würden die rund 40 Lehrkräfte der Schule leisten. Letztere müssten noch an anderer Stelle improvisieren und sich beispielsweise auch ihre Parkplätze mit den Baufirmen teilen. „Das ist manchmal wie Tetrisspielen“, sagt Troppmann. Die beengte Zufahrtssituation tue ihr Übriges.

Dennoch ist der Schulleiter guter Dinge, dass das Schlimmste bereits überstanden ist. An ein vollständiges Ende aller Bauarbeiten wagt er aber noch nicht zu denken, schließlich gebe es auch im Schulhaus noch einiges zu tun. Die 340 Schüler selbst würden die Arbeiter jedoch nicht groß stören, im Gegenteil: Manche würden sogar neugierig aus den Fenstern verfolgen, wie die teilweise spektakulären Maschinen die neue Turnhalle errichten. Und auch Troppmann selbst will sich nicht beschweren, dass er seinen Neustart als Rektor auf einer Großbaustelle meistern muss, betont er schmunzelnd: „Ich habe ja bei der Bewerbung gewusst, was mich erwartet.“

Turnhallen-Neubau kommt gut voran

Während es bei der Heizzentrale leichte Verzögerungen gab, läuft beim Neubau der Turnhalle in Neuhaus alles rund. Fast besser als erwartet, wie Rathausgeschäftsleiter Jörn Alkofer auf Nachfrage mitteilt. In dieser Woche sei der Rohbau fertig, dann könnten die Zimmerer für den Dachstuhl anrücken. In weiteren fünf Wochen, so Alkofer, sollte das Dach gedeckt sein. „Dann können wir im Winter nahtlos weiterarbeiten.“ Bedeutet, dass der ehrgeizige Zeitplan für mit einer Eröffnung im September 2023 tatsächlich eingehalten werden könnte. Er bitte deshalb alle Skifahrer um Verständnis, so der Geschäftsleiter augenzwinkernd, dass es in Schliersee heuer erst dann schneien dürfe, wenn die neue Turnhalle in Neuhaus komplett wetterfest sei.



Aus energetischer Sicht hebt Alkofer derweil die geplante Photovoltaikanlage auf dem Dach hervor. Anders als die landläufige Meinung würde die Sonne auch im unmittelbar im Schatten der Berge gelegenen Neuhaus genug Kraft zur Stromerzeugung entfalten. Als weitsichtig lobt Alkofer ferner die vom Gemeinderat bereits lange vor Ausbruch der Energiekrise getroffene Entscheidung, Schule und Turnhalle künftig mit Biomasse zu beheizen. „Das war sehr vorausschauend geplant.“

sg