Weihnachtszauber in Schliersee heuer eher indoor

Adventliche Markt-Besinnlichkeit gibt es in Schliersee heuer wohl nur am Heimatmuseum. Dafür locken Kulturtermine in Bauerntheater und Kirche. © archiv gj

Im Tegernseer gehen sie im Advent wieder weitgehend in die Vollen, und auch Schliersee möchte Gästen und Einheimischen in der Vorweihnachtszeit wieder mehr bieten als in den Corona-Wintern 2020 und 2021. Was alles kommt, ist noch nicht vollständig klar.

Schliersee – An die Zeiten, da sich Schliersee großzügig das Prädikat „Empfohlen vom Christkind“ anheftete, wird die diesjährige Adventszeit in Schliersee wohl kaum herankommen. Der Neustart nach zwei Jahren Coronapause ist schließlich nicht einfach. Zum Beispiel ist noch ungewiss, ob die Romantische Weihnacht am Gasthof Terofal stattfindet oder auch etwas an der Alperie in Neuhaus, wie Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön auf Anfrage sagt. Mit Märkten wird Schliersee heuer demzufolge wohl weniger punkten können, womöglich bleibt es bei der Museumsweihnacht am ersten Adventswochenende in der Lautererstraße. Markus Wasmeier ersetzt seinen Weihnachtsmarkt durch das Weihnachtsdorf und öffnet am dritten und vierten Adventswochenende sein Freilichtmuseum. Die Gäste können durch die besondere Atmosphäre im weihnachtlich geschmückten Dorf erleben, traditionelle Handwerker zeigen ihr Können und bei der Führung „Weihnachtsgschichtn“ vieles über Bräuche und Traditionen im Advent erfahren. Für Kinder gibt es diverse Spielstationen.

Nach ausverkaufter Vorstellung 2019: Luz Amoi in St. Sixtus

Ansonsten verweist Schrön auf diverse Veranstaltungen. Für Luz Amoi, die am Samstag, 10. Dezember, in der Pfarrkirche St. Sixtus auftreten, hat der Vorverkauf gerade begonnen. Die Gruppe spielt unter dem Titel „In dulci jubilo“ ein Best-of ihrer bisherigen adventlichen Programme – dazu ein paar neue Stücke. Unterstützt durch ein Lichtkonzept sowie eigens auf die Musik abgestimmte Textbeiträgesoll ein Gesamtkunstwerk entstehen.

„Schlierseer Advent“ kehrt zurück

Am Tag darauf steht dann die vergangenes Jahr verschobene Rückkehr des „Schliersee Advents“ an. Unter dem Titel „Advent in den Bergen“ kommt Karl Wiedemann ins Bauerntheater, Musikgruppen, Texte und Hirtenkinder aus dem Oberland inklusive. Veranstalter ist auch hier nicht die Gemeinde Schliersee, sondern der Festring München, der die Veranstaltung nach ihrem Ende in Schliersee vor elf Jahren in München weiterführte.

Ebenfalls in den Bereich Kultur fällt der Volksmusik-Abend mit Traudi Siferlinger im Schlierseer Bauerntheater. Das hat das Konzertwerk München als Veranstalter für Freitag, 16. Dezember gebucht, mit dabei sind die Spielmusik Karl Edelmann, der Familiengesang Oberhöller und das Grassauer Weisenbläser-Duo. Karten gibt es jeweils bei Münchenticket, für Luiz Amoi – 2019 war der Auftritt ausverkauft, also nicht zu lange zögern – bei Eventim.

Energiesparen: Nur noch vier beleuchtete Christbäume

Seitens der Gemeinde ist der Advent bislang also tatsächlich eine eher staade Zeit. Das wird sich auch im Ortsbild niederschlagen – notgedrungen. Denn auch Schliersee spart Energie, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) zuletzt im Gemeinderat sagte. Beleuchtete Sterne am Straßenrand werde es heuer nicht geben, und auf drei der zuletzt sieben Christbäume werde verzichtet. Gänzlich will sich Schnitzenbaumer die Beleuchtung nicht nehmen lassen. „Sie ist ja für Herz und Gemüt was Positives.“ Und werden sich die Schlierseer im Advent an Christbäumen am Rathaus und der Vitalwelt in Schliersee, am Kurpark in Neuhaus sowie am Spitzingsee erfreuen.

Vielleicht kommt seitens der Gäste-Info, die zuletzt im Kulturherbst-Stress war, ja noch das eine oder andere hinzu.