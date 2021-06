Weil Arztpraxen nach Hausham ziehen: Apotheke in Neuhaus schließt Ende Juli

Auch Corona konnte Geschäft nicht retten

Die Zahl der Arztpraxen in Neuhaus wird immer weniger. Deshalb bleibt nun auch für die St. Bernhard-Apotheke nicht mehr viel Umsatz übrig. Ende Juli ist deshalb Schluss.

Neuhaus – Der Ärzte-Exodus begann vor rund zwei Jahren. Da zog die Praxis für Allgemeinmedizin aus dem Obergeschoss der St. Bernhard-Apotheke in Neuhaus aus. „Da haben wir immer die Rezepte bekommen“, erinnert sich Apothekerin Elisabeth Gerber (45). Die Folge: deutlich weniger Geschäft. Und das dürfte noch weniger werden, wenn nach Fertigstellung des neuen Gesundheitszentrums am Haushamer Bahnhof bald die nächsten Mediziner Neuhaus verlassen. Da sie sich mit dem Hauseigentümer trotz jahrelanger Gespräche nicht auf eine niedrigere Miete habe einigen können, zieht Gerber nun die Notbremse. Am 31. Juli wird sie die St. Bernhard-Apotheke in Neuhaus schließen – nach 15 Jahren.

Im Alter von 30 Jahren übernahm Gerber den traditionsreichen Laden. Ob Magen/Darm, Hals-Nasen-Ohren oder Nerven: Für so gut wie jedes Leiden hatte die Apothekerin das richtige Mittel zur Hand. Auch homöopathischen Therapien gegenüber zeigte sie sich offen. Den zunehmenden Trend zur Digitalisierung samt e-Rezept und App-Anbindung ging Gerber mit ihren in Spitzenzeiten bis zu 13 Mitarbeitern ebenfalls mit. „Wir waren überall von Minute eins an dabei.“

Das war auch das Motto in der Corona-Pandemie. Die St. Bernhard-Apotheke händigte Masken aus, führte Schnelltests durch und stellte zuletzt sogar noch digitale Impfzertifikate aus. Die Rettung in Sachen Umsatz war dies aber nicht, eher nur ein kurzer Schub, der bald wieder verpuffte. „Das hat uns mal über ein paar Monate geholfen, aber es ist eben nichts dauerhaftes“, seufzt Gerber. Klar: Mittlerweile hat jeder Haushalt päckchenweise Masken, Tests werden angesichts der Corona-Lockerungen (zumindest aktuell) auch kaum mehr nachgefragt.

Wegen Corona-Regeln kaum mehr Infektionskrankheiten

Der durch die Hygiene- und Abstandsregeln bedingte Nebeneffekt, dass andere Infektionskrankheiten wie Schnupfen und Husten auf dem Rückzug sind, wiegt dafür umso schwerer. „Wir sitzen jetzt noch auf unserer Winterbevorratung an Hustensäften und Erkältungsmitteln“, berichtet die Apothekerin. Und wenn die Leute doch mal was brauchten, würden sie es oft lieber im Online-Großhandel bestellen.

Eins ist Gerber wichtig: Sie habe alles versucht, um die St. Bernhard-Apotheke zu retten. So habe sie sich auch nach Alternativstandorten umgeschaut. Als sie von den Plänen für den neuen Rewe-Markt in Neuhaus hörte, erkundigte sich die Apothekerin bei Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, ob sie dort einen Platz finden könnte. Doch da der Supermarkt wohl erst in zwei bis drei Jahren bezugsfertig ist, sei dies auch keine Option gewesen. „Da hätte ich wieder bei Null angefangen.“ Alleine die Zulassung der Einrichtung und technischen Ausstattung sei mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden.

So schaut sich Gerber jetzt lieber nach einer anderen beruflichen Zukunft um. Die meisten ihrer Mitarbeiterinnen haben diesen Schritt bereits erfolgreich gemacht: Sie sind bei anderen Apotheken im Landkreis untergekommen.

