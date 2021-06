Weil er dem Notarzt ausweichen musste: VW Passat aus München landet in Schlierseer Baustelle

Gestrandet: der VW Passat in der Baugrube in Westenhofen.

Am Bahnübergang Westenhofen

Von Sebastian Grauvogl schließen

Ein entgegenkommendes Notarztauto hat einen Autofahrer aus München in der Baustelle am Bahnübergang Westenhofen zum Ausweichen gezwungen. Er landete im Graben.

Schliersee - Möglichst viel Platz wollte der Fahrer des VW Passat einem entgegenkommenden Notarztauto im einspurigen Bereich der Baustelle am Bahnübergang Westenhofen einräumen. Leider ging ihm dabei dann aber selbst die Straße aus. Der Passat kam zu weit nach rechts aufs nach der Teilasphaltierung der Bundesstraße steile Bankett und rutschte in die Baugrube. Um den Wagen nicht noch weiter zu beschädigen, forderte die Feuerwehr Schliersee laut Vize-Kommandant Nikolaus Gumberger einen Abschleppwagen mit Kran an.

Vorteil für alle anderen auch so schon staugeplagten Autofahrer: Die Straße musste während der Bergungsarbeiten nicht gesperrt werden.

sg