Weil man sie sehen soll: Gotzinger Trommel zieht von Miesbach nach Schliersee

AB INS HEIMATMUSEUM

Von Dieter Dorby schließen

Obwohl sie eigentlich der Gemeinde Weyarn gehört, zählt die Gotzinger Trommel seit Jahren zum kulturhistorischen Fundus des städtischen Archivs in Miesbach. Nun wird das geschichtsträchtige Schmuckstück bis auf Weiteres an das Heimatmuseum in Schliersee abgegeben – zum Ausstellen und für längere Zeit.

Miesbach/Schliersee – Das Heimatmuseum in Schliersee darf sich freuen. Am Mittwochnachmittag bekommt es ein neues Ausstellungsstück übergeben, das zu den renommiertesten kulturhistorischen Schätzen des Freistaats Bayern gehört: die Gotzinger Trommel.

Damit rückt das berühmte Exponat aus der Zeit der Sendlinger Mordweihnacht anno 1705 wieder in den öffentlichen Fokus, nachdem es in den vergangenen Jahren in Miesbach lediglich verwahrt worden war, ohne dabei für die Augen der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Dieser Umstand hatte im März 2022 dazu geführt, dass sich in der Nachbargemeinde Weyarn ein gewisser Unmut entwickelte, weil dieses Stück Heimatgeschichte nicht mal für die Gotzinger selbst, denen sie letztlich immer noch gehört, zugänglich war (wir berichteten). In der Folge wurde zwischen Weyarn und Miesbach vereinbart, dass nicht nur überregionale Ausstellungen die Trommel bekommen sollen, sondern auch regionale Museen.

Den Zuschlag hat nun Schliersee bekommen. Miesbachs Kurator Alexander Langheiter hatte mit Günther Maier, dem Vorsitzenden der Heimatfreunde, die das Heimatmuseum ehrenamtlich betreiben, Kontakt aufgenommen und angefragt, ob man in Schliersee das relikt der Sendlinger Mordweihnacht ausstellen möchte. Die Antwort war positiv.

Große Freude bei den Heimatfreunden

Bei den Heimatfreunden ist die Freude nun groß, die Gotzinger Trommel zu bekommen, die restauriert ist und in einer Glasvitrine geliefert wird. Ein Platz für sie ist schon gefunden, verrät Kassierin Johanna Maier: „Sie kommt in den Waldecker-Saal, also den Gerichtssaal.“ Dieser sei nicht nur historisch gut geeignet, sondern auch von den Rahmenbedingungen her. „Er ist dunkel, trocken und gut alarmgesichert.“ Dies sei auch die Voraussetzung gewesen, das Relikt ausstellen zu dürfen.

Trommel bis auf Weiteres in Schliersee

Die Aufenthaltsdauer der Gotzinger Trommel ist nur vage begrenzt. Sie soll so lange in Schliersee bleiben, bis Miesbach oder Weyarn eine eigene Möglichkeit gefunden haben, den kulturhistorischen Schatz selbst ausstellen zu können. Bis dahin soll die Trommel im Heimatmuseum bleiben. Die fehlende Möglichkeit, sie ausstellen zu können, war auch der Anlass für den Unmut in Weyarn, nachdem zuvor in Miesbach die Option eines Museums ebenso gescheitert war wie anschließend der Ausbau des Feuerwehrhauses zu einem begehbaren Depot (wir berichteten).

Dies ist nun die Chance für Schliersee. Denn das Heimatmuseum an der Lautererstraße, das seit 1916 ehrenamtlich betrieben wird, kann die Trommel das ganze Jahr über zeigen – in den Sommermonaten bis 31. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten sowie in den Wintermonaten im Rahmen gebuchter Führungen. Anfragen gebe es immer wieder, sei es von Vereinen oder von der Uni in München. „Zuletzt waren wir das Ziel beim Betriebsausflug des Krankenhauses Großhadern“, berichtet Johanna Maier. Viele junge Ärzte seien begeistert gewesen.

Mit der Gotzinger Trommel hat das Heimatmuseum, in dessen Rauchkuchl bereits vor dem 30-jährigen Krieg gekocht wurde, einen weiteren Besuchermagneten. Wobei große Besucherströme nicht erwartet werden und auch nicht gewünscht sind, wie Maier erklärt: „Wir haben ein sehr eigenes Publikum. Zu uns kommen keine Besucherscharen, aber dafür Menschen, die fachlich sehr interessiert sind.“

ddy