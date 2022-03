Weniger Andrang als erwartet: Meist ruhiger und unfallfreier Skifasching im Kreis Miesbach

Von: Gabi Werner

An den Liften im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee war in den Faschingsferien der Ansturm geringer als erwartet - hier ein Foto vom Dezember. © Thomas Plettenberg

Gute Pistenverhältnisse, weniger Andrang als erwartet: Die Faschingsferien verliefen auf den Pisten im Kreis Miesbach vergleichsweise ruhig. Größere Unfälle blieben aus.

Schliersee/Bayrischzell/Rottach-Egern – Eine Hochburg für Maschkera auf zwei Brettln war das Skigebiet Spitzingsee einst. Rund um den alljährlichen Firstalmfasching waren Lifte und Pisten voll mit verkleideten und geschminkten Wintersportlern. Doch seit dem tödlichen Unfall im Jahr 2000 und der damit verbundenen Schrumpfung der Traditionsveranstaltung ist es mit dem Ansturm in den Faschingsferien vorbei, teilt die Skiwacht der Bergwacht Schliersee auf Nachfrage mit. So seien die Tage auch heuer ausnehmend ruhig und damit einsatzarm verlaufen.

Auf der Skiwachthütte gingen nur ein paar wenige Notrufe ein

Mussten die Retter vor 2000 zwischen 30 und 40 Mal pro Tag zu (nicht nur alkoholbedingten) Unfällen auf der Piste ausrücken, gingen heuer die gesamten Ferien über nur ein paar wenige Notrufe auf der Skiwachthütte am Stümpfling ein. „Ein paar verdrehte Knie, sonst nix“, sagt ein Sprecher. Dabei lobt er auch die „sehr gepflegten Pisten“ im Skigebiet, die neben dem trotz des guten Wetters geringen Andrang ebenfalls zur Sturzprophylaxe beigetragen hätten.

Auch die Bergwacht Rottach-Egern, die von der Sutten-Seite her das Skigebiet betreut, konnte am Montag von vergleichsweise ruhigen Faschingsferien berichten. „Wir bleiben derzeit zum Glück von größeren Einsätzen verschont“, berichtete Bereitschafts-Sprecher Alex Stern auf Nachfrage. Der Ansturm der Skifahrer und Snowboarder habe sich in Grenzen gehalten.

Alpenplus-Sprecherin: Andrang war nicht so groß wie erwartet

Ein Eindruck, den Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Alpenplus-Skigebiete, bestätigt. Tatsächlich sei während der Faschingsferien auf den Pisten und an den Liften von Spitzingsee und Sudelfeld weniger los gewesen als erwartet. „Es war eine gute Woche, aber keine Spitzenwoche“, lautet die Bilanz der Pressesprecherin. Woran es gelegen hat, dass der befürchtete Ansturm ausgeblieben ist, darüber können die hiesigen Liftbetreiber nur spekulieren. Möglicherweise seien einige Ausflügler und Urlauber nach Österreich ausgewichen, wo die Bestimmungen für die Skigebiete bereits gelockert worden seien, mutmaßt Asenstorfer. Enttäuscht sei man von den Faschingsferien aber nicht, betont sie. „Die Verhältnisse waren top, Pisten und Lifte waren nicht überfüllt“, sagt Asenstorfer. Insofern seien die Skigäste sehr zufrieden gewesen. Und dies sei schließlich das oberste Ziel der Betreiber, erklärt die Sprecherin.

Am Sudelfeld war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz

Etwas mehr zu tun hatten die Rettungskräfte im Skigebiet Sudelfeld. Bis Freitag habe man bis zu zehn Einsätze täglich verzeichnet, berichtet Marinus Gruber, Pressesprecher der Bergwacht Bayrischzell. Immerhin waren die Retter bei der Bewältigung nicht allein, sondern erhielten wie gewohnt Unterstützung von den Bereitschaften München, Brannenburg und Bad Feilnbach. Die Unfälle hätten dabei die volle Bandbreite abgedeckt. „Von leichten Blessuren bis schwereren Verletzungen war alles mit dabei“, berichtet Gruber. Auch der Hubschrauber musste mehrfach zum Abtransport der Patienten anfliegen.

Eine außergewöhnliche Häufung der Einsätze im Vergleich zu den Vorjahren (vom Lockdown-Winter 2020/21 abgesehen) kann Gruber aber nicht feststellen. Schon seit Längerem beobachte man, dass in den ersten Tagen der Faschingsferien noch recht viel los sei auf den Pisten, das letzte Wochenende dann aber wegen der Abreise der Urlauber meist ruhiger verlaufe. Übrigens musste die Bergwacht Bayrischzell auch ein paar Mal ins Tal ausrücken. „Bei uns sind die Langlaufloipen Richtung Grenze hinter noch geöffnet“, erklärt Gruber.

