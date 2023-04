Wie kommt Schliersee raus aus dem Dornröschen-Koma?

Starkbierfest im Bauerntheater

Von Daniel Krehl

Braucht Schliersee mehr Hosenträger-Schnalzen, um aus dem Dornröschen-Koma zu erwachen? Fragen wie diese warf Fastenprediger Xaver Terofal beim Starkbieranstich auf.

Schliersee – Lange vier Jahre hat Xaver Terofal warten müssen, bis er wieder „von ganz oben nach ganz unten – nach Schliersee“ herabsteigen durfte, um dort das zu verteilen, was Thilo Ruttmann zuvor flüssig ausgeschenkt hatte: Bockfotzn. Doch während der Hopf-Geschäftsführer seine Weißbierkreation sorgsam und mit Bedacht abfüllte, fielen die verbalen Watschen von Fastenprediger Wolfgang Ober krachender aus.

Leerstand im Ort am Pranger

An Kuramtleister Mathias Schrön kam Terofal einmal mehr nicht vorbei. Dem hielt er vor, nach der Pandemie nie aus dem Homeoffice herausgefunden zu haben. Netter war schon die Idee, die von Leerstand geprägte Bahnhofstraße ins erste Lockdown-Freilicht-Museum der Welt zu verwandeln. „Die Geschäfte in Schliersee – is des no a Plural?“, fragte Terofal. Passenderweise steht das leere Schulhaus in Sichtweite.

+ Xaver Terofal (Wolfgang Ober) bei seiner Fastenpredigt. © Max Kalup

Umtriebiger ist da bekanntlich der Stetter Toni, der von Spirituosen auf Limo umgestiegen sei. „Jetzt hoaßt er nimmer ,Stamperl-Toni‘, sondern ,Sprudel-Toni‘. Des passt besser, weil de Ideen sprudeln ja nur so aus eahm raus.“ Das Berggorilla-Logo etwa: „Des passt zu Schliersee. Der sitzt und schaut. Der sitzt und kaut. Und plötzlich springt er auf, schreit wia wuid, trommelt sich auf die Brust, schnalzt mit de Hosentrager. Also ehrlich: Für mi is des da perfekte Schlierseer.“

Tourismus in Schliersee im Dornröschen-Schlaf ‒ oder schon im Koma?

Das schlichte Gegenteil: der Tourismus in Schliersee. Schon vor Corona im Dornröschen-Schlaf. „Oder des is mehra so a Art Dornröschen-Koma?“, fragte Terofal. Wachküssen reiche da nicht. „Der Prinz, der muaß die erst amoi packen und richtig durchschütteln, links und rechts oane einihaun, a koits Wasser drüberschütten, a Adrenalinspritzn ins Herz, und dann bin i ned amoi sicher, ob Schliersee dann aufwacht.“

Dauerthema Schulturnhalle

Kaum vitaler geht’s beim Gasthof zur Post und den Begrüßungstafeln am Ortseingang zu. Und noch etwas darf beim Starkbieranstich nicht fehlen: die Turnhalle. Zum Tag der offenen Baustelle „san Schlierseer higanga, die seit frühester Kindheit ghört ham: ,Boid kriagst a Turnhalle!‘ Und jetzt: Kennan s’grod no zum Senioren-Zumba geh’.“

+ Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (l.) und Braumeister Alexander Morath beim Anzapfen des Quirinus-Starkbiers. © Max Kalup

Vergleichsweise wenig bekam Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ab. Immerhin attestierte ihm Terofal: Er hat „seine Verwaltung 100 Prozent im Griff“. Allerdings gelte: „Die Schlierseer Verwaltung hat mehr so was Botanisches. In der Reaktionsgeschwindigkeit von a tektonischen Plattenverschiebung.“ Viele weitere Themen streifte der Fastenprediger, nicht immer erwischte er die Richtigen, aber wer will da schon kleinlich sein. Das Publikum jedenfalls nicht. Das bekam wie gewohnt noch einem Einakter des Schlierseer Bauerntheaters zu sehen.

Eine Auswahl von Sprüchen des Fastenpredigers

Über das teilabgerissene Landratsamt: Do bin i kürzlich vorbeigfahrn, seh den Schutthaufen, und im ersten Moment denk i: „Ha, jetzt hod si moi oana traut.“ Moi ehrlich: Wie vui hockan do heit herin, die scho moi gsagt ham: ,Jetzt schmeiß i eahna dann a Bomben nei.‘?

Über Grünen-Gemeinderat und -Landtagskandidat Gerhard Waas: Gerhard, Du bist mehr so der Flachwurzler. Der zieht seine Nährstoffe hauptsächlich aus oberen Schichten. Gut, des is bei den Grünen normal.

Über die Alte Wurzhütte vor der Sanierung: Da hod’s immer grocha wia bei der Oma: So a Mischung aus Mottenkugeln, Bratenfett und Stützstrümpf. Do hod si beim Neigeh sogar da Linoleumboden dir entgegengereckt, um dich zu begrüßen.

Über die Alte Wurzhütte nach der Sanierung: Angeblich ist des komplette Hotel papierlos. Find i guad – solang des ned fürs Klo gilt.

Über Matthias Gehrken (Ratskeller), der sich nach Corona streng an die „Nicht-Maskenpflicht“ hält: I hob ma ja denkt, i geh extra am Faschingsdienstag zu eahm nei. Aber i hob mi dann ned traut: I war als Lauterbach verkleidet.

Über Bürgermeister Schnitzenbaumer (60), der vergangenes Jahr ein weiteres Mal Vater wurde: Da Franz will ned Landrat werdn. Aber ich seh’s schon vor mir: ein Plakat. Es ist 2027, und da steht: Wählt Franz Schnitzenbaumer – zum Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Schliersee.

Über die Neubaupläne von Walter de Alwis für den Schlierseer Hof: Mein lieber Walter, ich wünsche Dir von ganzem Herzen den langen Atem eines Blauwals, die Ausdauer eines tibetanischen Maulesels und die finanziellen Reserven eines usbekischen Oligarchen.

Zur Eigentümerin des Gasthofs zur Post: Meine liebe Frau Skofitsch. bevor Sie die Post umbauen, haben wahrscheinlich die Mäus’, die Taubn, de Ratzn, de Igel und die Bartfledermaus an eigenen Bauantrag gstellt und genehmigt bekommen.