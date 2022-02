Wie viele Gewerbeflächen braucht Schliersee?

Wohnen statt arbeiten: Teile des Firmengeländes von Warnecke & Böhm (vorne) könnten umgewandelt werden. Im Grundsatz stellt sich der Gemeinderat nicht quer, der Verlust an Gewerbeflächen bereitet aber Bauchschmerzen. © Thomas Plettenberg

Über kurz oder lang wird das Gewerbegebiet Breitenbach in Schliersee wohl deutlich kleiner. Im Gemeinderat wurde daher der Ruf danach laut, das Thema Gewerbeflächen im Grundsatz zu besprechen.

Schliersee – Der Antrag stand nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung einer Sitzung: Die Firma Warnecke & Böhm möchte bestehende Gewerbe- in Wohnflächen umnutzen. Zwar erklärte der Gemeinderat seine grundsätzliche Bereitschaft, da mitzugehen; doch das werde sicherlich ein längeres Verfahren und auch kein einfaches, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) sagte. Denn einer Wohnbebauung stehen wenigstens auf Teilen der angeführten Grundstücke einige planerische Hindernisse im Weg. Hanglagen, Außenbereich, Schutzwaldstatus, Landschaftsschutz und dergleichen. All das müsse erst mal abgearbeitet werden. Und, so Schnitzenbaumer weiter: „Ein kleiner Teil als Mischgebiet könnte nicht schaden.“

Verkommt Schliersee zur „Schlafstadt“?

Gänzlich auf bestehende Gewerbeflächen zu verzichten, bereitete dem Bürgermeister etwas Unbehagen: „Wohnen und Leben heißt auch Arbeitsplätze möglichst nah.“ Ähnlich äußerte sich Babette Wehrmann (Grüne). „Ich tu’ mich da wahnsinnig schwer, weil wir sehr wenige Gewerbeflächen haben.“ Keine Firmen bedeute auch keine Arbeitsplätze am Ort. „Ich habe Bedenken, dass wir eine Schlafstadt werden“, sagte Wehrmann. Wenigstens eine Coworking-Fläche könnte man anstreben.

Gewerbegebiet fernab der Bundesstraße nicht mehr zeitgemäß

Dem Erhalt des Gewerbegebiets steht jedoch dessen Lage entgegen. Es liegt fernab der B 307, die Zuwegung ist relativ schmal. Heute, so Schnitzenbaumer, käme keiner mehr auf die Idee, am Breitenbach ein Gewerbegebiet auszuweisen. Bekanntlich war es im Zuge der Schließung des Holzwerks Fichtner nördlich von Warnecke & Böhm ohnehin schon deutlich verkleinert worden. Auf Anfragen bezüglich einer Ansiedlung hätten einst etwa die Firmen Sixtus und Lantenhammer ihm gegenüber abgewunken, ließ Schnitzenbaumer wissen. „Die wollten an die Bundesstraße.“ Ein kleiner, aber nicht zynisch formulierter Wink in Richtung Wehrmann, die beim Sixtus-Bürgerentscheid die Seite der Ansiedlungsgegner mitvertrat. Auf der vormaligen Gewerbefläche am Schlierseer Ostufer soll nun Wohnbebauung entstehen. Gleiches geschah innerorts, wo einst die Sixtus-Werke standen.

Kaum Gewerbegebiete in Schliersee - keine Ansiedlungsmöglichkeiten für Firmen

Ausgewiesene Gewerbegebiete und somit Ansiedlungsmöglichkeiten für Firmen außerhalb des Einzelhandels/ Gastgebergewerbes sind in Schliersee somit rar. Eigentlich gibt es nur noch das Gelände am Neuhauser Bahnhof mit dem Sportartikel-Händler Smartino und – am anderen Ende von Neuhaus – das Gebiet mit Slyrs und Essendorfer.

Wehrmann fragte daher, ob sich der Gemeinderat nicht Gedanken machen müsse, wo es im Ort Möglichkeiten für Gewerbe gibt, bevor er einer Umwandlung von bestehenden Flächen zustimmt. Auch Horst Teckhaus (PWG) war dafür, den Blick weiter zu fassen, und brachte die Klausurtagung ins Spiel, die im Raum steht, seit der neue Gemeinderat im Mai 2020 zum ersten Mal zusammenkam.

Wiederholt verschobene Klausurtagung soll im Mai stattfinden

Bei diesem Treffen will Schnitzenbaumer über eine Prioritätenliste diskutieren, also was dem Gremium außerhalb der bereits angeschobenen Dinge (Turnhalle und Feuerwehrhaus Neuhaus) besonders am Herzen liegt. Der Bürgermeister selbst hat eine weitere Krippe mit 18 Plätzen weit oben auf der Liste. Plätze sind schon jetzt rar und würden noch rarer, wenn am Breitenbach tatsächlich gebaut werden sollte.

Wegen Corona war das Zusammentreffen immer wieder verschoben worden. Just, als nun der Ruf nach einer Gewerbeflächen-Diskussion laut wurde, nannte Schnitzenbaumer die Wochenenden Mitte Mai als mögliche Termine. Zu besprechen gibt’s dabei genug – jetzt eben auch das Thema Gewerbeflächen.