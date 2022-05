Verein „Wildes Bayern“ erzürnt: Staatsforsten stören bedrohtes Auerwild in der Brutzeit

Störenfriede? Die Arbeiten des Bergwaldprojekts, hier ein Archivfoto, sorgen beim Verein „Wildes Bayern“ für Unmut. © Pröhl

Der Verein „Wildes Bayern“ stänkert gegen Bergwaldprojekt und Bayerische Staatsforsten. Grund: Das Pflanzen zur Unzeit.

Schliersee/Bayrischzell – Es hat fast etwas Rituelles: Immer wieder meldet sich der Verein Wildes Bayern und geißelt das Tun der Bayerischen Staatsforsten. Mal geht es ums Jagend, mal um Holzeinschlag. Auch jetzt wendet sich der Verein an die Öffentlichkeit, diesmal geht es aber nicht um vermeintlich zerstörerisches Handeln, sondern um eine Pflanz- und Pflegeaktion. Diese geschehe zur Unzeit.

Verein kritisiert: Ruhe von bedrohten Arten wird in der sensiblen Phase der Brut- und Aufzuchtzeit gestört

Es geht um Einsätze des Bergwaldprojekts, ebenfalls ein Verein. Der ist mit rund 90 Helfern, am Traithen bei Bayrischzell und im Bereich Wendelstein/Breitenstein tätig, pflanzt Bäume, reparieren oder bauen Hochsitze, pflegt Biotope und Steige in kommunalen und privaten Wälden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Schliersee. Die Arbeiten, so kritisiert „Wildes Bayern“, seien nur scheinbar umweltgerecht. „Außer Acht lässt die Aktion allerdings die wirklichen Bedürfnisse der Umwelt, nämlich nach Ruhe in der sensiblen Phase der Brut- und Aufzuchtzeit.“ Wer in diesen Wochen Menschenmengen in die Bergwelt schicke, störe bedrohte Arten wie Auer-, Birk- und Haselhuhn, so der Verein in einer Pressemitteilung. „Auch das Bepflanzen der Offenlandbiotope zerstört mehr, als es vielleicht scheint zu helfen, denn sie sind wichtig und besonders artenreich.“

Staatsforsten: „Alles ordnungsgemäß“

Forstbetriebsleiter Jörg Meyer hat die Kritik ebenfalls erhalten. Auf Nachfrage weist er – wenig überraschend die Kritik zurück. Er habe sich kurz beim zuständigen Revierleiter erkundigt. „Meinem Kenntnisstand nach ist alles ordnungsgemäß.“ Erst jüngst hätten die Staatsforsten ein Auerwildmonitoring vorgenommen. Somit verfüge man über detaillierte Karten über die Vorkommen. „Auf die Kerngebiete wird bei unseren Maßnahmen natürlich Rücksicht genommen.“ Außerhalb diese Gebiete müsse eine normale und nachhaltige Forstwirtschaft aber möglich sein, so Meyer.

Maßnahmen mit anderen Behörden abgesprochen

Das Bergwaldprojekt nennt er eine „sehr unterstützenswerte Initiative“. Maßnahmen würden mit der Fachstelle Schutzwaldmanagement am zuständigen Amt für Landwirtschaft und Forsten und dem Unteren Naturschutz am Landratsamt abgesprochen. Dementsprechend sei es auch nicht so, „das Offenlandflächen, die offen gehalten werden soll, bepflanzt werden.“

