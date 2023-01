Wildes Bayern klagt gegen Staatsforst: Abschüsse und Fällungen jetzt vor Gericht

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Grundlage für die Zählungen des Bestands: die Rotwildfütterung, hier ein Archivbild vom Spitzingsee. © Archiv TP

Mit Klagen, Anzeigen und Beschwerden regelrecht überzogen hat der Verein Wildes Bayern in den vergangenen Monaten den Forstbetrieb Schliersee. Das ist der aktuelle Stand.

Landkreis – Mit Klagen, Anzeigen und Beschwerden regelrecht überzogen hat der Verein Wildes Bayern in den vergangenen Monaten den Forstbetrieb Schliersee. Die Streitpunkte: Gams- und Rotwildabschüsse sowie Hiebarbeiten. Was bis dato dabei herausgekommen ist, haben wir beim Landratsamt Miesbach erfragt. Das Fazit: Die juristische Aufarbeitung dauert an, auf Gesprächsebene gibt es aber durchaus wertvolle Erkenntnisse.

Rotwildabschuss

„Kein Weihnachtsfriede im Wald“, titelte der Verein Wildes Bayern seine jüngste Pressemitteilung. Zum Jahresende habe der Forstbetrieb Schliersee einen „kräftigen Nachschlag“ auf seinen gültigen Rotwild-Abschussplan gefordert und auch bewilligt bekommen. So dürften 390 Tiere erlegt werden. Und das, obwohl die Quote 2022 bereits von 300 auf 350 angehoben wurde. Da den Naturschützern die Begründung nicht schlüssig erscheine, habe man umgehend Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht.

Die Untere Jagdbehörde warte aktuell auf die Zustellung der Klage, teilt das Landratsamt mit. Später werde man dann vom Gericht zur Stellungnahme aufgefordert. „Rechtlich nicht korrekt“ sei die Aussage von Wildes Bayern, dass der Forstbetrieb den Abschuss von 40 weiteren Tieren beantragt habe. Vielmehr seien zehn von ihnen in anderen Revieren der Hegegemeinschaft aus den Plänen gestrichen und dann dem Staatsjagdrevier Miesbach zugeordnet worden. Grund für eine solche Umverteilung könne beispielsweise eine veränderte Population sein. Davon unabhängig habe der Jagdbeirat die nachträgliche Erhöhung des Abschussplans mehrheitlich beschlossen, woraufhin die Jagdbehörde dies umgesetzt und den Sofortvollzug angeordnet habe.

Warum die erneute Aufstockung notwendig wurde, erklärt Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee. So sei man auf Grundlage der im Winter 2021/22 an den Rotwildfütterungen durchgeführten Zählungen von einem geringeren Rotwildbestand, als er sich im Verlauf des Jagdjahres tatsächlich gezeigt habe. Dass der Abschussplan bereits im November erfüllt wurde, sei dafür ein Indiz. Zum Schutz der (Schutz-)Waldverjüngung in den sensiblen Berglagen seien zusätzliche Abschüsse aus Sicht des Forstbetriebs erforderlich geworden, erklärt Meyer. Dass dabei – wie ebenfalls vom Verein Wildes Bayern kritisiert – mehr Kälber erlegt wurden als ursprünglich genehmigt, sei nicht zu beanstanden. So sei es laut Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes grundsätzlich möglich, anstelle eines Hirschen, Alttiers oder Schmaltiers auch ein Kalb zu erlegen.

Gamsabschuss

Bereits vor dem Rotwild hat der Verein Wildes Bayern den Gams-Abschussplan im Staatsjagdrevier Miesbach beklagt. Einen Termin für die Hauptsacheverhandlung am Verwaltungsgericht München gibt es laut Landratsamt noch nicht. Da das Gericht hat den von der Jagdbehörde angeordneten Sofortvollzug nicht gekippt habe, dürfe der Forstbetrieb die im Abschussplan festgesetzte Anzahl von Tieren entnehmen, obwohl die Klage noch nicht final gerichtlich entschieden ist.

Hiebarbeiten

Nicht nur um die Abschüsse der Tiere im Wald, sondern auch um deren Beeinträchtigung durch Baumfällungen, sorgt sich der Verein Wildes Bayern. Und hier geriet der Forstbetrieb Schliersee ebenfalls ins Visier der Naturschützer. Nach der Anzeige hätten mehrere Gespräche zwischen dem Verein und dessen Anwalt und den Staatsforsten stattgefunden, teilt das Landratsamt mit. Ob letztere bei den Hiebarbeiten eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, bewerte die Untere Naturschutzbehörde nicht ganz so eindeutig wie der Verein. Daher ziehe sich das Verfahren noch hin.

Die Schwierigkeit liege in der Beurteilung, ob durch die Hiebmaßnahmen nach Bundesnaturschutzgesetz wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungszeiten „erheblich gestört“ wurden, führt das Landratsamt aus. Eine erhebliche Störung liege aber nur vor, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zwar sei der Zustand der lokalen Population des Auerhuhns „nachweislich schlecht“, eine „erhebliche Auswirkung“ der Hiebarbeiten sei jedoch nach wie vor juristisch nicht geklärt. Ein Bußgeld dürfe aber nur bei eindeutig nachgewiesener Schuld verhängt werden.

Unabhängig davon hätten Forstbetrieb und Untere Naturschutzbehörde aber vereinbart, „Hiebmaßnahmen künftig vorab noch enger abstimmen zu wollen, um anschließende langwierige Ermittlungen von vorneherein zu vermeiden“.

sg