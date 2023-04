Wildsommelier als Genussbotschafter: Jäger aus Neuhaus schwört auf „ehrliches Fleisch“

Von: Jonas Napiletzki

Erster Test: Harald Huber schneidet einen Gamsschinken an, der im Trocken-Reifeschrank hängt. © Thomas Plettenberg

In Deutschland sind sie eine Rarität: Nur knapp 60 zertifizierte Wildsommeliers gibt es im gesamten Bundesgebiet. Einer davon ist der Neuhauser Harald Huber.

Neuhaus – Streng katholisch betrachtet, dürfen Christen ab Ostersonntag wieder zugreifen: Tierische Produkte, die in der Fastenzeit seit Aschermittwoch tabu waren, kommen nun auch offiziell wieder auf den Tisch. Harald Huber, 54, ist zwar getauft. Sein persönliches Heilfasten, sagt der Neuhauser, verschiebt er aber traditionell auf Januar. Viel wichtiger ist ihm die ehrliche Wertschätzung von Fleisch – das ganze Jahr über. Und in diesem Thema ist der Jäger absoluter Experte: Als wohl erster Bürger im Landkreis hat sich Huber zum zertifizierten Wildsommelier fortgebildet.

Seine Auszeichnung, deren Logo er stolz auf der Kochschürze mit echten Lederbändern trägt, dürften viele noch nie gesehen haben. „Ich bin einer der derzeit knapp 60 Wildsommeliers in Deutschland“, meint Huber und schmunzelt. Er versteht sich als Genussbotschafter, kocht leidenschaftlich gern – und geht dafür selbst auf die Jagd. „Das ist die ehrlichste Weise, Essen auf den Teller zu bekommen.“ Nirgends sonst komme das Fleisch so frisch aus der Natur.

Seinen 14-tägigen Vollzeitkurs zum Wildsommelier hat Huber hauptsächlich für sich gemacht: Ähnlich wie beim Weinsommelier hat ihn die Fleischer-Akademie Augsburg Sensorik und „Foodpairing“, passende Kombinationen beim Essen, beigebracht. Auch der Reifeprozess hat noch Parallelen, die auch ein Weinkellner kennen dürfte. Speziell wird’s spätestens beim Räuchern, Zerlegen, bei der Kulturgeschichte von Wild, bei der Fleischhygiene und speziellen Schnitten.

Wild eignet sich auch für den Grill

Besonders die letzten beiden Punkte haben es Huber angetan: „Richtig zerlegt und geschnitten, kann man Wild auch auf den Grill legen“, erklärt der Neuhauser. Mit viel Hygiene könne man beispielsweise verhindern, dass das Wild „wuidelt“, also streng schmeckt. „Ich esse auch Hirschtatar und Hirschcarpaccio“, betont Huber. Beide Rezepte basieren auf rohem Fleisch.

Dass Wild für viele Menschen als exotisch gilt – und lieber das ungesündere Schweinefleisch gewählt wird – kann der Jäger, der hauptberuflich eine Trockenbaufirma leitet, nicht nachvollziehen. „Es gibt viel Wild“, betont er. 1,2 Millionen Rehe würden jährlich in Deutschland geschossen, 80 000 Tonnen Wildfleisch gebe es in dieser Zeit, 28 000 Tonnen Wildbret würden aus heimischen Revieren stammen. Trotzdem müssten Jäger an Wildhändler wegen zu geringer Nachfrage das Kilo teils für fünf Euro verkaufen. „Da gibt’s viel Luft nach oben.“

Sogar Dachs kann man verwerten

Genussbotschafter zu sein, bedeutet für Huber deshalb vor allem: Kommunizieren, dass sich aus Wild auch ein Rehschnitzel herstellen lässt, eine Hirschsalami oder ein Reh-Leberkas. Sogar einen Dachs könne man verwerten, sagt Huber. „Aber da wird’s dann doch speziell.“ Fasten jedenfalls können die Gläubigen Wildfleisch ganz automatisch: „Derzeit ist Schonzeit“, erklärt Huber. Auch die Schinken in seinen Reifeschränken im Keller müssen noch etwas abhängen.

Wenn die Saison im Mai wieder beginnt, dann wird sich auch der Neuhauser wieder auf die Pirsch begeben. Huber darf im Revier von Jagdpächter Max Lerch am Sudelfeld jagen, hat vor sechs Jahren seinen Schein gemacht. „Eine Gamsjagd ist etwas ganz Besonderes“, sagt er und grinst. „Das hat nicht jeder.“ Bei den tagaktiven Tieren müsse man sich sehr unauffällig anpirschen. „Und wenn ich dann im Liegen hinter einem Stein das Gewehr auf den Rucksack auflege, das ist unbeschreiblich.“ Auch seine Hündin Atonia sei aufmerksam dabei. Wichtig ist Huber, wie beim Kochen, bei der Jagd mit Respekt und Ethik vorzugehen. Jedes Stück des Tiers werde sinnvoll verwertet. Eine gewisse Ehrfurcht brauche man schon, betont der 55-Jährige.

Nach dem Aufbrechen des Tiers bringt es der Neuhauser schnell in die Kühlung. Huber will noch viel ausprobieren: Von der Reifung im Wasser bis hin zum Lagern in Asche sei vieles möglich. Auch deshalb will er anfangen, Kochkurse anzuleiten. Im „Kochraum Feinschnabel“ in München dürfte der Neuhauser mit dem ersten Reh der Saison zu finden sein.

