Wind unterschätzt: Gleitschirmfliegerin (30) landet in Baum

Von: Daniel Krehl

So wie hier vor einigen Jahren mussten die Rettungskräfte am Freitag eine Gleitschirmfliegerin aus einem Baum befreien (Archivbild). © Jackl

Das hätte auch schlimmer enden können: Weil sie den Wind falsch eingeschätzt hat, landete am Freitag eine Gleitschirmfliegerin in einem Baum in Neuhaus. Die Feuerwehr musste die Dame befreien.

Die Polizei Miesbach meldet: Am Mittag des heutigen 28.. Oktober kam es um 12:20 Uhr in einem Wohngebiet in Neuhaus zu einem Gleitschirmunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 30-jährige Österreicherin war gegen 12:10 Uhr mit ihrem Gleitschirm vom Jägerkamp am Spitzingsee gestartet. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten wollte man zum Landeplatz in Neuhaus.

Beim Anflug an den Landeplatz bemerkte die Frau, dass deutlich stärkerer Wind herrschte, als zunächst gedacht. Da der Schirm stark abgebremst wurde und eine reguläre Landung nicht mehr möglich war, entschloss sich die Gleitschirmfliegerin, auf einer freien Wiese hinter einem Wohngebiet - in Sichtweite des Landeplatzes - notzulanden.

Im Sinkflug blieb der Schirm jedoch in einem etwa zwölf Meter hohen Baum samt der Pilotin hängen. Der Freund der aus Breitenbach am Inn stammenden Fliegerin musste das Geschehen tatenlos beobachten, da er hinter seiner Lebensgefährtin flog. Er landete in Neuhaus auf dem dafür vorgesehenen Platz und eilte anschließend zur unweit entfernten Unfallstelle, wo seine Freundin samt Schirm auf etwa drei bis vier Metern Höhe im Baum hing und sich nicht selbst befreien konnte.

Erst durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren aus Miesbach und Neuhaus konnte die Dame samt ihrem Schirm dann befreit und sicher auf den Boden gebracht werden. Sie erlitt beim Absturz eine Prellung am rechten Fußgelenk und klagte über leichte Kopfschmerzen. Sie wurde aber vom Notarzt vor Ort wieder entlassen.

Der Gleitschirm wurde leicht beschädigt und von der Polizeiinspektion Miesbach zur weiteren Abklärung sichergestellt.

Ein speziell geschulter Beamter der PI Miesbach wird sich diesem Flugunfall nun annehmen und die genaue Ursache prüfen. Von einem Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausgegangen werden.