Wo Konzernchefin Alexandra Schörghuber in die Lehre ging

Von: Stephen Hank

Teilen

Launige Gesprächsrunde: (v.l.) Bernhard Taubenberger, Karl-Heinz Pawlitzki, Alexandra Schörghuber, Johannes Wegmann und Mathias Schrön. © THOMAS PLETTENBERG

Das Arabella Alpenhotel am Spitzingsee wurde 50. Beim Festakt nahm der langjährige Direktor Abschied ‒ und Konzernchefin Schörghuber gab einen interessanten Einblick in ihr Leben.

Spitzingsee – Glaubt man den Betreibern, haben sie in einem halben Jahrhundert 2,1 Millionen Gäste empfangen, 453 600 Rollen Toilettenpapier verbraucht und 48,75 Millionen Tonnen Schnee geschaufelt. Weit interessanter als diese „funny facts“ war bei der 50-Jahr-Feier des Arabella Alpenhotels am Spitzingsee aber das Bekenntnis der Eigentümerin: „Ich hatte hier eine ganz prägende Zeit“, sagte Alexandra Schörghuber. „Es war Freiheit pur.“

Die Nächte gehörten dem legendären Spinnradl

Tatsächlich hat die heute 64-Jährige mit 21 Jahren am Spitzingsee eine Ausbildung zum Hotelkaufmann, wie es damals ganz genderfrei hieß, begonnen. Die Tage gehörten dem Hotel, die Nächte dem legendären Tanzlokal Spinnradl gleich gegenüber. 160 Mark seien ihr von ihrem Gehalt übrig geblieben, erzählte die Unternehmerin, als sie am Mittwochabend an ihre frühere Wirkungsstätte zurückkehrte: „Es war arbeitsreich, aber immer wie Urlaub hier oben.“

Etliche Stammgäste feierten mit

Wie Urlaub – so durften sich auch die Gäste des Festabends fühlen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens eines seiner Flaggschiffe hatte es die Schörghuber-Gruppe an nichts fehlen lassen. Das bejubelten auch die Stammgäste aus fünf Jahrzehnten, die sich unter die örtlichen Honoratioren, regionalen Lieferanten und langjährigen Hotelpartner gemischt hatten und vor dem geselligen Teil mit Musik und Bewirtung interessiert das Geschehen auf der kleinen Bühne verfolgten.

Bewegte Geschichte eines Flaggschiffs: Zusammen mit Stammgästen, örtlichen Honoratioren, regionalen Lieferanten und langjährigen Hotelpartnern wurde das 50-jährige Bestehen des Arabella Alpenhotels am Spitzingsee gefeiert. © THOMAS PLETTENBERG

Dort gab die Konzernchefin nicht nur einen sympathischen Einblick in ihr früheres Leben, es vollzog sich auch ein bemerkenswerter Generationswechsel. Nach 36 Jahren in Diensten der Arabella-Hotels reichte Peter Könekamp den Staffelstab an Christoph Seitz weiter. Schörghuber-Kommunikationschef und Moderator Bernhard Taubenberger drückte es griffiger aus: Während Könekamp im Oktober 1986 die Leitung des Arabella-Hotels in Schliersee übernahm, wurde Seitz in Augsburg eingeschult. Sein Vorgänger hinterlasse „unglaubliche Spuren“, gestand Seitz, der zuletzt das Arabella-Hotel in Lenggries geleitet hat. Er werde dieses Werk zusammen mit seiner Frau Daniela fortführen. „Der Könekampismus hat gut für dieses Haus funktioniert“, betonte er und griff damit auf eine Wortschöpfung zurück, die Alexandra Schörghuber eine Woche zuvor bei der offiziellen Verabschiedung von Könekamp und seiner Frau Renate im Mitarbeiterkreis genutzt hatte.

Neuer Hotelchef: Den symbolischen Schlüssel des Hauses gab Peter Könekamp (l.) an Christoph Seidl weiter. © THOMAS PLETTENBERG

„Stilbildner souveräner Gastlichkeit“

Während der „Stilbildner souveräner Gastlichkeit“, wie Schörghuber ihn auch titulierte, schlaglichtartig die Historie des Hauses am Ufer des Spitzingsees beleuchtete und dabei nicht mit Lob und Dank für Mitarbeiter und Stammgäste sparte, erzählten andere Gesprächspartner auf dem Podium von ihrer persönlichen Verbindung zum Alpenhotel. Architekt Johannes Wegmann etwa, dessen Vater Friedl als Studienfreund und langjähriger Wegbegleiter von Konzerngründer Josef Schörghuber das Hotel seinerzeit geplant hatte. Man würde das Haus heute wohl nicht mehr so bauen, gestand Wegmann, „aber es war der Zeitgeist damals, und es steht gut da“.

Ein Leuchtturm in der Gemeinde

Mathias Schrön, seit 22 Jahren Kuramtsleiter in Schliersee und aufgewachsen in Neuhaus, erinnerte sich an das Eis, das ihm sein Opa 1972 auf der mondänen Hotelterrasse spendiert hat. Er bezeichnete das Arabella Alpenhotel „definitiv als Leuchtturm“ der Gemeinde: „Wenn wir es nicht hätten, hätten wir ein Riesenproblem.“ Kern des Erfolgs sei eine Unternehmerfamilie, die an die Sache glaube und in der Region auch für Freundschaft stehe.

Geht es nach Karl-Heinz Pawlitzki, seit Januar Chef des Unternehmensbereichs Hotel der Schörghuber-Gruppe, setzt sich die Erfolgsgeschichte fort. „Wir geben weiter Gas“, versprach er. „Und wir glauben weiter an die Marke Arabella.“ Die Gruppe sei gestärkt aus der Corona-Krise hervorgegangen.

Feuerwerk zum krönenden Abschluss

Ehe Pawlitzki später am Abend zusammen mit Schörghuber und Könekamp die Jubiläumstorte anschnitt und auf dem Nachspeisenbuffet Käseigel und „Kalter Hund“ die 1970er Jahre wach werden ließen, bewahrheitete sich noch eine Aussage Schröns: „Es gibt keinen schöneren Feuerwerksplatz.“ Zum 50-Jährigen hatte Könekamp – nicht ganz ohne Bauchschmerzen – noch mal ein paar Dutzend Raketen in den Himmel jagen lassen. „Die Förster“, sagte er, „waren einverstanden.“