Wolf oder Hund? Video von Taxifahrer in Oberbayern sorgt weiter für Rätselraten

Von: Sebastian Grauvogl

Oft gemeldet, selten nachgewiesen: Wolfssichtungen in freier Wildbahn bleiben oft unbestätigt. Dieses Bild zeigt einen in einem Gehege in Sachsen-Anhalt. © DPA

War’s ein Wolf oder nicht? Diese Frage beschäftigt alle, die das aus einem Taxi aufgenommene Video eines Tiers auf der B307 zu Gesicht bekommen haben. Das sagen Experten und Anwohner.

Aurach/Neuhaus – Ein Wolf auf dem Wölflhof? Immer wieder mal fragen besorgte Gäste beim Team des Gasthofs kurz vor dem nördlichen Auracher Ortsausgang, welches Tier da im Hof herumspaziert. Ober Philippe Tschöp kann dann schnell beruhigen: Seit ein paar Monaten hat Husky Vladi hier sein Zuhause. Und auch wenn er manchmal neugierig die Umgebung auskundschafte: „An Schafen hat er kein Interesse“, sagt Tschöp schmunzelnd. Dass man Vladi auf die Schnelle und vor allem im Dunklen mit einem Wolf verwechseln kann, hält der Ober aber durchaus für möglich. Mit entsprechend großem Interesse hat er sich das Video angeschaut, das am Samstagabend auf der B307 zwischen Aurach und Neuhaus aus einem Taxi heraus entstanden ist (wir berichteten). Tschöps Antwort: „Unser Hund ist das ganz bestimmt nicht.“

Zum einen würde Vladi nicht länger als zehn Minuten „stiften gehen“. Die Aufnahme sei aber kurz vor der Abzweigung zur Spitzingstraße entstanden – weit weg vom Wölflhof. „Wir haben unseren Hund schon im Blick“, versichert der Ober. Außerdem würde er den Husky sofort am Gang erkennen. Und so hält Tschöp die Vermutung des Taxifahrers durchaus für naheliegend: „Das könnte schon ein Wolf gewesen sein.“

Das sagen die Wolfsexperten beim LFU

Vermutungen allein reichen dem Landesamt für Umwelt (LfU) aber nicht aus. Sie Experten der Fachstelle für große Beutegreifer analysieren das Erscheinungsbild der Tiere bei solchen Sichtungen sehr genau und gleichen es mit den für Wölfen typischen Merkmalen ab, erklärt ein Sprecher. Die vorliegende Videosequenz sei allerdings „kurz und undeutlich“, was eine eindeutige Zuordnung sehr schwierig mache. Dennoch könne man sagen, dass die genannten Wolfseigenschaften nicht wiederzuerkennen seien. „In diesem Fall handelt es sich um einen nicht bestätigten Hinweis“, so das LfU.

Meiste Meldungen bleiben unbestätigt

Das gilt übrigens für die überwiegende Mehrheit an Meldungen, die beim Amt eingehen. Im laufenden Monitoring-Jahr (seit Mai 2022) habe man pro Monat zwischen 40 und 50 Hinweise erhalten, berichtet der Sprecher. Darunter seien unter anderem Sichtungen, Bilder, Videos, Rissereignisse von Wild- oder Nutztieren, Losungs- oder Totfunde. Nach Rücksprache mit dem Melder und unter Einbeziehung von Beobachtungsort und -zeit würden die Hinweise entsprechend der europaweit einheitlichen SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population)-Kriterien bewertet. Alles in allem habe das LfU so im laufenden Jahr 43 Einzelnachweise bestätigt. Eine Sichtung im Landkreis Miesbach ist heuer nicht dabei. Der letzte vom LfU bestätigte Hinweis datiert auf den April 2021, als ein Autofahrer am Seehamer See einen Wolf gefilmt hat.

In Aurach und Neuhaus hingegen geht das Rätselraten vorerst weiter.

