Xaver Terofal spitzt für Schliersee schon die Feder

Liest den Schlierseer weiterhin die Leviten: Wolfgang Ober in der Rolle des Xaver Terofal. © mzv-archiv

Nach drei Jahren Pause betritt Fastenprediger Xaver Terofal wieder die Bühne seines Bauerntheaters. Beim Programm setzt Gastgeberin Birgit Eham auf Bewährtes.

Schliersee – Neuer Gemeinderat, zwei umstrittene Hotel-Großprojekte, Neuhaus eine einzige Baustelle und immer auffälligerer Leerstand in der Ortsmitte: Schlierseer Themen, um die Fastenprediger Wolfgang Ober in der Rolle des Xaver Terofal wohl kaum herumkommen wird beim Starkbieranstich. Auch dieser erfährt – wie Tegernsee, Gmund und Miesbach – nach drei Jahren Pause eine Neuauflage. Entsprechend groß dürfte das Themenspektrum sein. Beginn ist am Freitag, 31. März, um 20 Uhr im Schlierseer Bauerntheater. Wie immer enthält der Eintrittspreis von 35 (Balkon 28 Euro) eine Brotzeit, mit der man sich ab 18.30 Uhr stärken kann.

Fastenprediger: „Die Figur ist mir ans Herz gewachsen“

Während er das Predigen in Miesbach in andere Hände übergeben hat (wir berichteten), liest Ober den Schlierseern also weiterhin die Leviten. „Die Figur des Xaver Terofal ist mir ans Herz gewachsen. Sie ist einfach cool“, sagt Ober, der sich durch den Wegfall von Miesbach das Schreiben einer Predigt und zwei Abende spart. Im Bauerntheater werden natürlich auch die üblichen Verdächtigen ihr Fett abbekommen, verspricht Wolfgang Ober. „I gfrei mi total drauf.“

Die Musik spielt, und das Bauerntheater-Ensemble steuert einen Einakter bei

Gleiches gilt für Gastgeberin Birgit Eham. „Ich hoffe, dass es so wird wie früher. Bei vielen Dingen ist das ja nicht so“, sagt die Terofal-Wirtin mit Blick auf die teils nur schleppend wieder ansteigenden Besucherzahlen etwa bei Kultur-Veranstaltungen. Sie selbst tut alles dafür, dass die Schlierseer einen Abend erleben können wie vor der Corona-Pause. Heißt: Es spielt die Schlierseer Blasmusik und das Ensemble des Bauerntheaters steuert einen Einakter bei.

Starkbier kommt vom Hopf und der Brauerei Tegernsee

Starkbier gibt es diesmal von Hopf und der Bauerei Tegernsee. Vor vier Jahren konnten die Schliersee sogar mit einem dritten Bier aufwarten, da der damalige Eigentürmer des Hotels Terofal, Alfons Aigner, zugleich Chef der Brauerei Irsee ist. Im ersten Pandemiejahr hat er das Haus in Schliersee verkauft und stattdessen den insolventen Mühlfeldbräu in Herrsching am Ammersee übernommen. Terofal-Eigentümer ist seit bald drei Jahren der Landshuter Christian Freund, der Eham gegenüber sein Kommen beim Starkbieranstich angekündigt hat.

Karten für den Abend gibt es im Hotel Terofal unter 0 80 26 / 92 92 10.