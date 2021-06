Zu viele Beinahe-Unfälle auf der Traumroute durch die Valepp: Neues Schild soll helfen

RADTOUREN - Radler sollen auf Autos achten

Rottach-Egern/Spitzingsee – Die Valepp hat alles, was es für eine Radtour braucht: Die kurvenreiche Straße ist in Top-Zustand und bietet eine anspruchsvolle Strecke in einmaliger Landschaft – ein Paradies für alle, die gerne mit Tourenrad, E-Bike oder Rennrad unterwegs sind. Aber die Route ist gefährlich.

Vor allem wenn Radler zu schnell bergab fahren und vergessen, dass sie dort nicht allein unterwegs sind. Denn sie müssen sich die Straße mit Almbauern, Forstmitarbeitern und dem Bus teilen. Wenn deren Fahrzeuge kommen, wird es sehr schnell sehr eng.

Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee der Bayerischen Staatsforsten, kann sich noch gut an den Vorfall erinnern, der der Auslöser zum Handeln war. „Unser Revierleiter war mit dem Auto von der Waitzinger Alm in Richtung Spitzingsee unterwegs“, berichtet Meyer. An einer unsehbaren Kurve sei ihm ein Radler „mit extrem hohen Tempo“ entgegengekommen. Der Mitarbeiter lenkte den Wagen so weit wie möglich nach rechts an die Felswand – der Radfahrer kam gerade noch am Pkw vorbei. „Da haben vielleicht noch 20 Zentimeter zum Zusammenstoß gefehlt“, sagt Meyer.

Beinahe-Unfall zeigt: Es muss etwas passieren

Für die Forstleute war damit klar: Es muss etwas passieren. „Es war ja nicht die einzige brenzlige Situation dort“, sagt er vor allem mit Blick auf den vergangenen Sommer. Deshalb hat der Forstbetrieb das Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) kontaktiert mit der Bitte, die Radfahrer für den motorisierten Gegenverkehr zu sensibilisieren. Das Ergebnis ist ein neues Verkehrsschild, das mit Piktogrammen den Zusammenstoß eines Downhill-Radls mit einem Pkw zeigt. Die Warnung: Obacht Gegenverkehr.

Für Tim Coldewey, Produktentwickler Rad bei der ATS, war es ein Auftrag, der gut in den Sensibilisierungsbereich des Tourismusunternehmens passt. „Wir haben versucht, nicht mit erhobenem Zeigefinger zu warnen, sondern mit einem Augenzwinkern.“ Dabei habe man sich an gängigen Piktogrammen und den für Radverkehr typischen Farben Grün auf Weiß orientiert.

Schranke suggeriert Sicherheit

Dass das Problem sich vor allem im zurückliegenden Sommer verschärft hat, kann Coldewey nachvollziehen: „Durch Corona erleben wir einen Rad-Boom – auch beim Straßenrennrad.“ Damit ziehe es Leute in die Valepp, die die Besonderheiten und Gefahren dieser Gegend nicht kennen. „Die Schranke suggeriert zudem, dass hier kein Auto fährt. Aber sie sind dennoch unterwegs.“ Und auch die Busse fahren wieder. Wegen des gesetzlich vorgeschriebenen Abstands von zwei Metern außerorts sind zwar kleinere Modelle im Einsatz (wir berichteten), dennoch bleibt die Lücke für Radler schmal.

Weitere Einsatzgebiete in Sicht

Meyer kann sich vorstellen, dass das neue Warnschild auch an anderen Straßen gute Dienste leisten würden – beispielsweise an der Rotwandstraße. Drei weitere Schilder wurden laut Coldewey bereits weitergegeben: Sie stehen nun am Panoramaweg am Wallberg. Und auch bei der Rotwand gebe es Anfragen.

