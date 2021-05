Zu viele Blaualgen im Schliersee - aber Badequalität ausgezeichnet

Acht Messstellen zur Untersuchung des ökologischen Zustands befinden sich im Uferbereich des Schliersees. Auch an der tiefsten Stelle werden Proben entnommen. Unsere Aufnahme entstand in Fischhausen.

Gewässeruntersuchung: Ökologischer Zustand schlecht

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Turnusmäßig wurde der Schliersee auf seinen ökologischen Zustand überprüft. Dieser ist zum wiederholten Male unbefriedigend. Auf die Badequalität hat das aber keinen Einfluss.

Schliersee – Klares Wasser, schroffe Berge, gepflegte Badestrände – die bayerischen Alpenseen sind ein beliebtes Ausflugsziel. Doch nicht aus diesem Grund hat sie das Umweltbundesamt zum „Gewässertyp des Jahres 2021“ gekürt. Vielmehr will das Amt auf ihre Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufmerksam machen.

In dieser Hinsicht ist es um den Schliersee nicht gut bestellt. Das Umweltbundesamt hat seinen ökologischen Zustand als unbefriedigend eingestuft – zum wiederholten Mal. „Das liegt daran, dass im Wasser Cyanobakterien in sehr hoher Konzentration auftreten“, erklärt Biologe Jens Arle, der beim Umweltbundesamt für Gewässerbewertungsfragen zuständig ist. Cyanobakterien seien Blaualgen, die andere Algenarten verdrängten. „Sie gehören dort nicht hin, das sehen wir anhand der Referenz.“

Die Untersuchung

Der Schliersee wird laut Landesamt für Umwelt (LfU) alle drei Jahre nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie untersucht. Heuer ist es wieder so weit. Im Untersuchungsjahr erfolgt an der tiefsten Stelle des Sees monatlich eine Probenentnahme, die auf chemisch-physikalische Parameter und Plankton untersucht wird. Das übernimmt laut LfU das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (WWA-RO). Wasserpflanzen und sogenannte Aufwuchsalgen werden ein Mal im Untersuchungsjahr betrachtet. Externe Spezialisten führen die Untersuchung der Uferkomponenten durch, die Aufschluss geben über die Einflüsse des Umlands auf das Flachwasser. Acht Messstellen gibt es dafür am Ufer des Schliersees.

Die Bewertung

Wie Arle erklärt, werden die Ergebnisse mit dem Referenzzustand abgeglichen – ein Wert, der sich aus der Untersuchung des Sediments am Seegrund ergibt. Das Sediment gibt Aufschluss darüber, welche Tiere, Pflanzen und Organismen ursprünglich im Schliersee lebten. „Je stärker die Untersuchungsergebnisse vom Referenzzustand abweichen, desto schlechter wird die Qualität bewertet“, sagt Arle. Ziel sei, einen referenznahen Zustand wiederherzustellen. „In vielen Fällen ist jedoch unklar, ob das überhaupt funktioniert“, sagt Arle. Schließlich spielten dabei auch Faktoren wie der Klimawandel eine Rolle.

Die Ursache

Ursache der hohen Konzentration an Blaualgen im Schliersee sind laut Arle zu viele Nährstoffe, wie Phosphat und Stickstoff. Woher die kommen, weiß Andreas Holderer vom WWA-RO: „Wir gehen davon aus, dass die im See vorhandenen Nährstoffmengen im Wesentlichen aus früheren Abwassereinträgen stammen.“ Aktuell gebe es keine Eintragsquellen – etwa Abwasserbeseitigung oder zu intensive Landwirtschaft – bei denen akuter Handlungsbedarf bestehe.

Die Folgen

Erfüllen Gewässer die Bedingungen der Wasserrahmenrichtlinie auf Dauer nicht, könnte die EU die Bundesrepublik auf Vertragsverletzung verklagen, erklärt Arle – und verweist auf das Verfahren gegen Deutschland wegen des Verstoßes gegen die EU-Nitratrichtlinie. Wegen der Qualität des Schliersees drohen jedoch keine Strafzahlungen. Zwar ist es laut LfU unmöglich, eine Prognose für das Erreichen eines guten Zustands zu treffen, wichtig sei aber die stetig zu beobachtende Verbesserung – und die trifft auf den Schliersee zu: „Aus den Messwerten zeigt sich eine konstante Verbesserung der Nährstoffbelastung“, sagt Holderer.

Qualität als Badesee

Auf seine Qualität als Badesee hat der schlechte ökologische Zustand des Schliersees keinen Einfluss. Hier zählen andere Kriterien. „Zum Beispiel die Sichttiefe und Fäkalkeime wie Viren oder E. coli-Bakterien“, erklärt Arle. Zuständig für die Überwachung als Badesee ist das Gesundheitsamt – und das hat den Schliersee auch heuer wieder als ausgezeichnet eingestuft.