Zu viele Mängel: Wohnheim in Neuhaus geschlossen

Die Corona-Pandemie gab dem Wohnheim den Rest. Die Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung der St. Nikolaus und Stephanus Lebensgemeinschaft in Neuhaus hat geschlossen. Die Bewohner sind in andere Einrichtungen umgezogen.

Neuhaus – Schliersee kommt im Zusammenhang mit der Seniorenresidenz nur schwer aus den Schlagzeilen, und nun hat ein anderes Haus komplett geschlossen. Ende September zogen die zehn Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, die an der Benzingstraße in Neuhaus miteinander lebten, arbeiteten und betreut wurden, aus. Keine Schließung im Sinne einer Betriebsuntersagung. Dennoch war es eine Entscheidung der Behörden.

Zu wenig Fachkräfte: Zwischenzeitlich herrschte ein Aufnahmestopp

Das Haus der Lebensgemeinschaft St. Nikolaus und Stephanus, ein eingetragener Verein mit anthroposophischem Hintergrund, hatte Probleme, wie auch der Vorsitzende Rainer Kossat einräumt: „Wegen des Fachkräftemangels hatten wir vergangenes Jahr einmal einen Aufnahmestopp.“ Der sei bald wieder aufgehoben worden. Dennoch: Bei einer kleinen Einrichtung, in der Menschen rund um die Uhr betreut werden, mache sich jeder Ausfall, etwa wegen Krankheit, sofort deutlich bemerkbar. Denn es muss zu jeder Zeit mindestens eine ausgebildete Fachkraft im Haus sein.

Alle Bewohner im April positiv auf Corona getestet

Dann kam Corona. Ende April wurden binnen kürzester Zeit alle zehn Bewohner positiv getestet, konnten aber in der Einrichtung bleiben. Dass sich eine Infektion bei Menschen mit geistiger Behinderung in einer Wohngruppe auf alle überträgt, ist kaum verwunderlich. Manche Erkrankungen erlauben das Tragen von Masken nicht, und Abstandsregeln sind kaum durchzusetzen. Aber auch der Großteil der Mitarbeiter war infiziert und fiel aus – laut Landratsamt, „weil sich das Virus relativ ungehindert ausbreiten konnte.“ Ersatz musste her – und dieses Pflegepersonal besorgte der Corona-Krisenstab der Kreisbehörde. Auch die Versorgung mit Essen und Wäsche sei über externe Kräfte erfolgt, teilt der Bezirk Oberbayern mit. Der ist als überörtlicher Sozialhilfeträger für die Finanzierung der Hilfe für Menschen mit Behinderung verantwortlich. Weiter heißt es: „Im Laufe dieses Kriseneinsatzes zeigte sich, dass grundlegende Schwierigkeiten der Einrichtung dafür sorgten, dass eine eigenständige Krisenbewältigung nicht möglich war.“ Die Folge: Der Bezirk kündigte Anfang Juni die entsprechenden Verträge mit der Einrichtung. Ende des Jahres sollte Schluss sein.

Bezirk zieht Schlussstrich: Verträge gekündigt

Obendrein drohte das Landratsamt als Aufsichtsbehörde – letztlich nichtig – mit einem Zwangsgeld in Höhe von 20 000 Euro, wenn der vorgeschriebene Fachkraft-Schlüssel nicht eingehalten wird. Mit der Miesbacher Behörde focht Kossat nicht nur einen Strauß aus. So wurden bei einer Brandschutzbegehung kleinere Mängel festgestellt. Ferner galt die baurechtliche Genehmigung gar nicht für zehn, sondern nur für acht Bewohner. Eine frühere Wohnung war entsprechende umgebaut worden. Und an der Barrierefreiheit haperte es obendrein. Keiner dieser Mängel hätte für sich genommen zu einer Schließung geführt. Angesichts der Summe – schon 2019 hatte es deswegen ein Krisengespräch gegeben – zog der Bezirk aber einen Schlussstrich. „Kündigung wegen mangelnder Leistungsfähigkeit.“

Die Lebensgemeinschaft hätte die Verträge neu aushandeln können, stimmte aber der vorzeitigen Auflösung Ende September zu. Kossat schien das Risiko zu groß, „das über kurz oder lang finanziell nicht durchstehen zu können.“ Nach 35 Jahren endet somit das Kapitel St. Nikolaus und Stephanus im Landkreis. Fünf Betreute, die schon lange zusammen wohnen, kamen mit einem weiteren in ein- und dieselbe Einrichtung.

Wie es mit dem Trägerverein und dessen Immobilien weitergeht, ist unklar

Wie es mit den vereinseigenen Gebäuden weitergeht, ist noch nicht klar. Denkbar wäre Kossat zufolge eine ambulante Einrichtung, für die weniger strenge Vorschriften gelten. Als Betreiber wird die Lebensgemeinschaft aber wohl kaum auftreten. Erste Gespräche mit etwaigen Partnern seien am Laufen, sagt der Vorsitzende.