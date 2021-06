Zu wenig Nachfrage: Corona-Testzentrum in Schliersee-Neuhaus schließt

Gäste-Info soll Betrieb wieder aufnehmen

Nach und nach haben in Schliersee drei Corona-Schnellteststation eröffnet. Ein Angebot, das gut angenommen wurde. Dennoch wird die Station in Neuhaus schon bald aufgegeben.

Schliersee – Nach und nach haben im Gemeindebereich Schliersee drei Corona-Schnellteststation eröffnet. Dem an der Vitalwelt folgten eines in der kleinen Tourist-Info am Bahnhof in Neuhaus und im Gemeindehaus am Spitzingsee. Ein Angebot, das gut angenommen wurde, wie es nun im Hauptausschuss hieß. Dennoch wird die Station in Neuhaus schon bald aufgegeben.

Den Vorteil mehrerer Teststationen hat Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) nicht nur einmal genutzt. Am Sitzungstag zum Beispiel sollte das Testzentrum an der Vitalwelt eigens öffnen. Doch weil kurz vorher eine Granate in Miesbach detonierte (wir berichteten), waren alle Kräfte des BRK gebunden. Schnitzenbaumer fuhr kurzerhand an den Spitzingsee.

Zu wenig Info über Teststation in Neuhaus?

Über die Testmöglichkeit hatte die Gäste-Info erst am Vorabend informiert, und auch das Testzentrum in Neuhaus hatte sie nicht offensiv publik gemacht. „Schade, dass das keiner gewusst hat, dass wir jetzt keine Gäste-Info haben, sondern ein Testzentrum. Keine gute Kommunikation“, monierte Astrid Leitner (CSU). Sie regte auch an, die Gäste-Info wieder zu besetzen – „eine wichtige Anlaufstelle“. So wird es nun auch kommen. Mit dem Wegfall vieler Testpflichten ist auch die Nachfrage gesunken. Nach der Auflistung von Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön war an der Neuhauser Station die Zahl der täglichen Tests auch am geringsten: 18 pro Tag im Durchschnitt seit der Eröffnung am 31. Mai, am Spitzingsee waren es im gleichen Zeitraum 32, im Zelt an der Vitalwelt – eröffnet am 1. Mai – 95 in den von Medius betreuten Schichten und 42 beim BRK.

Die beiden Letztgenannten sehen keinen Anlass, ihre Station dicht zu machen. Allenfalls werde man bei geringerer Nachfrage die Öffnungszeiten anpassen, hatte zum Beispiel Medius-Geschäftsführer Andreas Hasenknopf Schrön wissen lassen.

dak