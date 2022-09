Zu wenig Nachfrage - zu viele Kosten: Darum geriet die Idee vom Bürgerauto in Schliersee ins Aus

Der Bericht über das stille Betriebsende des Bürgerautos hat in Schliersee einige Reaktionen ausgelöst. Auch die damaligen Initiatoren Florian Pschierl und Philippe Bertrand erfuhren von dem Artikel und meldeten sich nun in unserer Miesbacher Redaktion. Gelegenheit, einige offene Fragen zu klären.

Wie berichtet, starteten Pschierl und Bertrand im Sommer 2018 das Projekt, das vor allem sozial Schwachen die Möglichkeit bieten sollte, gratis ein Auto nutzen zu können, auch wenn man sich selbst keines leisten kann. Ein weiteres gebührenpflichtiges Auto, das bei der Firma Pusl abrufbar war, sollte den normalen Nutzern zur Verfügung stehen.

„Es war ein ziemlicher Aufwand, das rechtlich alles sauber einzurichten“, erinnert sich Pschierl. „Denn an die Gemeinnützigkeit werden strenge Anforderungen gestellt.“ Da man für einen Verein nicht die nötigen sieben Gründungsmitglieder zusammenbekam, entschied man sich für eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (gUG). „Die Folge war, dass wir immer diese Gemeinnützigkeit nachweisen mussten.“ Auch die Kunden hätten sich regelmäßig legitimieren müssen, ob sie wirklich bedürftig waren, also behindert waren oder Hartz IV bezogen. Was den beiden Initiatoren auffiel: Viele wollten diesen Nachweis gar nicht liefern, obwohl es möglich gewesen wäre. „Wohl aus Scham“, wie Pschierl vermutet.

Ein Problem war ausschlaggebend

Die Nachfrage fiel allerdings ernüchternd aus. Im Laufe der Zeit wurde die Zahl der Nutzer immer weniger. Und das reguläre Fahrzeug bei Pusl wurde offenbar gar nicht im Rahmen des Bürgerautos genutzt.

Gratisangebot dank Spenden

Was jedoch nicht weniger wurde, waren die Geldausgaben des spendenbasierten Projekts. Tanken mussten die Nutzer zwar selbst, aber Versicherung, Steuern und Kosten für den Steuerberater, der gerade vor dem Hintergrund der Gemeinnützigkeit besonders engmaschig Abrechnungen erstellen musste, waren dennoch zu stemmen. Auch etwaige Reparaturen, von denen es einige gab.

Eingestellt wurde der Betrieb des Bürgerautos etwa im Mai 2021. Das Auto, ein Ford Fiesta, das anfangs für rund 8000 Euro angeschafft worden war, wurde wieder verkauft und der Erlös dem Betriebsvermögen zugeführt. Ausschlaggebend sei damals die Frage gewesen, ob man noch mal Geld in eine teure Reparatur stecken oder ob man das Projekt, das letztlich nur noch zwei regelmäßige Nutzer hatte, beenden wolle. Die Entscheidung fiel auf Letzteres.

Keine Einnahmen - und trotzdem Kosten

Da die Nutzung des Ford kostenlos war, verzeichnete das Bürgerauto auch keine Einnahmen – auch bedingt durch die Gemeinnützigkeit. Finanziert hatte man sich über Spenden. Der Prozess der Auflösung ist noch nicht abgeschlossen. Noch fehlt der letzte Jahresabschluss, und letzte Rechnungen gilt es noch zu begleichen. Übrig bleiben werde jedenfalls wenig, sagen beide. Wenn überhaupt. „Wahrscheinlich werden wir die letzten Ausgaben privat tragen müssen“, sagt Pschierl.

Was Betrand und Pschierl zugestehen: „Es war im Nachhinein ein Fehler, dass wir das Ende nicht öffentlich kommuniziert haben, sondern nur auf unserer Homepage und im Nutzerkreis“, sagt Pschierl. Beide hätten viel Herzblut hineingesteckt. „Wir hätten uns mehr Nachfrage gewünscht“, sagt Bertrand. Gescheitert sehen sie ihr Projekt dennoch nicht. Aber vielleicht seien Kommunen dafür besser geeignet als das Ehrenamt.

