Zukunft der Annaberg-Gedenkstätte: Der Fahrplan steht

Jahrelang gab es teils heftige Auseinandersetzungen um die Annaberg-Gedenktafel in Schliersee. Nun wollen Pfarrei und Gemeinde das Gedenken an sich ziehen, es zu ihrem eigenen machen. Ein weiterer Schritt im Prozess zur Klärung des Umgangs mit dem Denkmal. Doch es kommt noch viel mehr.

Schliersee – Dieser Tage ist es genau 100 Jahre her, dass das Freikorps Oberland an der blutigen Niederschlagung der kommunistischen Münchner Räterepublik beteiligt war. Zwei Jahre später kämpfte es am Annaberg in Oberschlesien. Der dort gefallenen 52 Kämpfer wird in Schliersee gedacht, obwohl unter den Toten gar kein Schlierseer war. In zwei Jahren also, 21. Mai, jährt sich dieser Termin zum 100. Mal. Bis dahin spätestens soll fertig sein, was Pfarrei und Gemeinde Schliersee vergangenes Jahr begonnen haben: die Umgestaltung und Neuinterpretation des Gedenkortes. Jetzt haben die Beteiligten, darunter federführend das Katholische Bildungswerk (kbw) Miesbach als Prozessgestalter, ein Zwischenergebnis vorgestellt. Schon heuer, in knapp drei Wochen, soll der erste Ansatz sichtbar werden. An der Gedenktafel auf dem Weinberg oder in der Kapelle, in deren Wand die Tafel eingelassen ist, soll eine Andacht stattfinden. Die Schlierseer, also Pfarrei und Gemeinde, wollen das Gedenken zu ihrem eigenen machen. Viele Jahre lang hatten sich vor allem Ortsfremde an der Tafel versammelt – Vertriebenenverbände, aber auch rechtsextreme Vereinigungen. Bekanntlich kam es vor rund zehn Jahren zu öffentlichen Auseinandersetzungen um das Gedenken mitsamt Großdemonstration. Diese Zeiten sind zwar vorbei, doch der Konflikt schwelte weiter. Die Tafel wurde beschmiert und überdeckt. 2017 dann kam der Prozess in Gang, der eigentlich jetzt abgeschlossen sein sollte. Doch bis zur Umsetzung der Ergebnisse wird es noch dauern.

Sechs überraschend gut besuchte Experten-Vorträge gab es 2018 rund um das Thema Gedenktafel, dazu eine Exkursion nach Annaberg selbst. Der Doppelanspruch des Prozesses habe in hoher Fachlichkeit zum einen und Öffentlichkeit zum anderen bestanden, sagt kbw-Leiter Wolfgang Foit. Jedermann hat im Anschluss einen Vorschlag machen können, was an der Weinbergkapelle passieren soll. 18 Eingaben kamen, acht davon beriet ein fünfköpfiges Expertengremium aus den Bereichen Gedenken, Geschichte und Politik mit den Personen, die die Vorschläge unterbreitet hatten. Im April schließlich trat ein 18er-Gremium zusammen, um eine Entscheidung zu treffen. Sechs Gemeinderäte waren darunter, sechs Pfarrgemeinderäte, dazu Vertreter aus Kultur, Bildung und Wissenschaft. Die Entscheidung (siehe Kasten) der Anwesenden fiel einstimmig.

„Es war wichtig, in einem geschützten Raum nachdenken zu können: Was ist wichtig für unser Gedenken?“, erklärt Foit. Es sei nicht darum gegangen, einen Kompromiss zu finden, mit dem jeder irgendwie leben kann, noch darum, endlich mal Ruhe in die Diskussion zu bekommen.

Foit: „Je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto weniger gibt es schwarz und weiß.“ Befürworter oder Gegner des Gedenkens? „Es ist weitaus komplizierter.“ Genau dies soll am Weinberg sichtbar werden, 100 Jahre nach dem Ereignis, dessen dort gedacht wird.

Internationales Interesse

Das Gedenken in Schliersee übrigens ist kein örtlich begrenztes Phänomen. „Wann immer in Polen von den Aufständen 1921 die Rede ist, taucht der Name Schliersee auf“, sagt kbw-Leiter Wolfgang Foit. Die Überlegung sei daher, in Schliersee etwas gemeinsam mit polnischer Seite zu machen. Das polnische Generalkonsulat habe sich hierfür bereits interessiert gezeigt.

Und das ist geplant

Neben dem jährlichen Friedensgedenken am 21. Mai sieht das Ergebnis des Entscheidungsgremiums (verkürzt) Folgendes vor:

. Pädagogisches Konzept für Schulklassen, Gruppen, Touristen mit historischen Marktführungen, Broschüre, Textsammlung, etc.

. Dokumentation des Entscheidungsprozesses als wissenschaftliche Arbeit (Sammelband).

. Infotafeln, Stelen, o.ä. auf dem Weinberg in Sichtweite zur Gedenktafel mit Infos zu den Themen: „Annaberg als deutsch-polnischer Erinnerungsort“, „Das Freikorps Oberland, Oberschlesien und Annaberg 1921“, „Das erste Denkmal von 1923“, „Das zweite Denkmal von 1956“, „Protest und Gegenprotest: die öffentliche Debatte“ sowie „Perspektive des Friedens“.

. An der Tafel: Abdeckung mit einer transparenten Tafel, die „den Blick auf die Originalschrift ermöglicht, aber stört“ und die heutige Intention des Gedenkens mit dem Friedensgebet des Heiligen Franziskus verdeutlicht: „Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist.“

Für die Umsetzung (Einweihung: 21. Mai 2021) sind Pfarrei, Gemeinde, kwb, Institut für Zeitgeschichte und Erzdiözese zuständig.

Daniel Krehl