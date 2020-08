Polizei sucht unheimlichen Jogger

Ein fremder Jogger, der sie mit seltsamen Fragen in ein Gespräch verwickeln wollte, ist einer 38-Jährigen auf dem Weg parallel zur B307 zwischen Neuhaus und Aurach äußerst unheimlich geworden. Nun ermittelt die Polizei.

Der Mann war fremd, seine Fragen seltsam, die Lage auf dem unbefestigten Weg am Waldrand parallel zur Bundesstraße 307 nicht unbedingt belebt da wurde einer 38-jährigen Frau richtig mulmig. So sehr, dass sie die Polizei über den unheimlichen Jogger informierte, Die sucht den Unbekannten nun, ebenso eine Zeugin des Vorfalls am Montagabend im Bereich zwischen dem Schlierseer Ortsteil Neuhaus und dem Fischbachauer Ortsteil Aurach.

Der trug sich laut Polizeibericht so zu: Die 38-Jährige fuhr am Montag gegen 18 Uhr allein mit dem Fahrrad von Schliersee in Richtug Fischbachau. Zwischen Neuhaus und Aurach, etwa 200 Meter nach der Auffahrt zum Spitzingsee, kam ihr auf dem unbefestigten Weg am Waldrand parallel zur Bundessstraße 307 ein Jogger entgegen.

Nahe der B307: Unheimlicher Jogger hält Radfahrerin an

Wie die Frau der Polizei schilderte, hielt der Unbekannte sie an und konfrontierte sie mit seltsamen Fragen. Eine merkwürdige Situation, die der 38-Jährigen immer unheimlicher wurde. Sie brach das Gespräch schließlich ab und fuhr weiter in Richtung Fischbachau. Sie unterhielt sich noch kurz nach dem Vorfall mit einer etwa 65 Jahre alten Frau, die dort zur selben Zeit mit dem Fahrrad unterwegs war und das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet hatte.

Diese Frau sucht die Polizei nun als wichtige Zeugin. Und auch der unbekannte Jogger wird gesucht. Er trug eine lange, dunkelblaue Jogginghose und ein dunkelblaues T-Shirt mit einer hellen Aufschrift auf Brusthöhe. Um eventuelle Missverständnisse auszuräumen, wird auch der Jogger selbst gebeten, sich bei der Polizei Miesbach zu melden. Wem ist während dieser Zeit noch etwas Ungewöhnliches in diesem Bereich aufgefallen? Die Polizei bittet um Mithilfe unter Telefon 0 80 25 / 29 9-0.

ag