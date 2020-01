Schliersee: Jugendliche randalieren in Vitaltherme und legen Feuer

Schock in der Vitaltherme Schliersee: Ein Mitarbeiter entdeckte starken Rauch, der aus einem Kellerraum drang. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude.

Aus einem Kellerraum der Vitalwelt Schliersee drang starker Rauch.

Vermutlich jugendliche Täter hatten das Herren-WC verwüstet und versucht, Feuer zu legen.

Jetzt ermittelt die Kripo Miesbach.

Update vom 17.Januar, 13.00 Uhr:

Laut Polizei handelt es sich bei dem Schwelbrand in der Herrentoilette der Vitaltherme Schliersee um einen Akt von Vandalismus.

Vitaltherme Schliersee: Jugendliche verwüsten Toilette und legen Feuer

Vermutlich waren es zwei Jugendliche, die für den Feuerwehreinsatz sorgten: Sie verwüsteten die Räumlichkeit und zerstörten den Mülleiner. Dann zündeten sie den Handtuchspender an. Glücklicherweise brach kein Brand aus und die Rauchentwicklung konnte gelöscht werden. Es wurde der Feueralarm im Gebäude ausgelöst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Miesbach bitte um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter Telefon 08025/299-0.

Originalmeldung

Schliersee - Dieser Thermenbesuch barg für die Badegäste einen unliebsame Überraschung: Am 16. Januar gegen 21.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Mediuscenter Schliersee eine starke Rauchentwicklung. Der Qualm drang aus einer der Herrentoiletten im Kellerbereich des Thermen-Gebäudes.

Schliersee: Feuerwehreinsatz in Vitaltherme geht glimpflich aus

Glück im Unglück: Die eintreffende Polizeistreife konnte den kleinen Schwelbrand umgehend löschen. Allerdings musste das Gebäude, wegen der sich ausbreitenden starken Rauchentwicklung, kurzzeitig evakuiert werden. Nur so konnte eine Gefährdung der anwesenden Badegäste ausgeschlossen werden. Die freiwillige Feuerwehr Schliersee befand sich hierbei zur Entlüftung mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Aktuell werden Ermittlungen zur Brandursache geführt.

