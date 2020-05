Schwerer Unfall bei Schliersee: Mountainbiker stürzt bei Sprung

Ein 29-jähriger Münchner ist mit seinem Mountainbike am Schliersberg schwer gestürzt. Wie die Polizei meldet, stürzte der Mann wohl aufgrund eines Fahrfehlers an einer Schanze.

Schliersee - Ein 29-jähriger Münchner ist am Sonntag gegen 13.50 Uhr mit seinem Mountainbike am Schliersberg bei Schliersee schwer gestürzt. Wie die Polizei meldet, stürzte der Mann wohl aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdeinwirkung an einer Schanze. Die Bergwacht Schliersee und der Bergwachtnotarzt übernahmen die Erstversorgung. Danach wurde der schwer verletzte Mann mittels Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum verbracht. Am Fahrrad entstand kein relevanter Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Miesbach.

