Secco zeigt viel Potenzial: Edelbluthaflinger von Isidor Scharmann überzeugt bei Bundeshengstschau

Wertvoll für die Zucht: Die Richter hatten viel Lob für den fünfjährigen Secco. Sein Züchter und Besitzer Isidor Scharmann (l.) stellte ihn an der Hand vor, Pferdewirtschaftsmeisterin Natascha Weiß (r.) unter dem Sattel. © privat

Ein schönes Gesicht, große Augen und eine natürliche Aufrichtung – Edelbluthaflingerhengst Secco ist ein bildhübscher Kerl.

Bayrischzell – Bei der Bundeshengstschau der FN für Haflinger und Edelbluthaflinger ist das nun offiziell bestätigt worden. Secco erhielt nicht nur die Bundesprämie, sondern gewann zudem den Titel „springbetonter Bundessieger“ – sein Züchter Isidor Scharmann aus Bayrischzell ist zurecht stolz.

Bei der Hengstschau am Westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf waren am ersten Augustwochenende Züchter aus der ganzen Republik zusammengekommen. Alle vier Jahre findet die Schau statt. 45 Haflinger- und Edelbluthaflinger wurden diesmal vorgestellt.

„Immer fleißig, motiviert, mit guter Technik ausgestattet“: Secco ist Bundessieger

„Ich hab schon gewusst, dass er Potenzial hat“, sagt Scharmann. Und dieses Potenzial hat der fünfjährige Hengst nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch beim Reiten bewiesen. Seit 2011 werden bei der Veranstaltung auch Wettbewerbe in Dressur, Springen und Fahren ausgetragen. Secco platzierte sich in der Dressur mit seiner Reiterin Natascha Weiß. Er überzeugte am Sprung mit 8,8 und sicherte sich den Titel Springbetonter Bundessieger. „Immer fleißig, motiviert, mit guter Technik ausgestattet und auf der Linie bleibend“, so habe das richterliche Resümee gelautet, teilt Scharmann mit.

Der Titel ist der Lohn für lange Vorbereitung. Regelmäßig fährt Scharmann den Hengst zum Roßwiesenhof Osterhofen, wo die Pferdewirtschaftsmeisterin Weiß den Hengst ausbildet. An der Hand stellte Scharmann Secco selbst vor. Die Richter lobten unter anderem eine sehr gute Typausprägung, schöne Linienführung, gute Kruppenformation sowie großzügige Halsung. „Ein Hengst, der wertvoll für die weitere Population ist.“

Secco kommt seinem Vater Schampus nach

Mit seiner Prämierung kommt Secco seinem Vater Schampus nach, der ebenso in Scharmanns Stall steht. Schampus ist Reservesiegerhengst der süddeutschen Körung 2016, Bundesprämienhengst 2019 in München und Elitehengst.

Der fünfjährige Secco hat übrigens schon einige Nachkommen – Scharmann hat selbst zwei Jährlinge von ihm: eine Stute und einen Hengst, die den Sommer auf der Alm verbringen. Beim Fohlenchampionat in Aufroth stellte Secco heuer das Siegerfohlen sowohl bei den Hengsten als auch bei den Stuten. Zudem war er bei den bisher noch wenigen Turnieren, an denen er teilgenommen hat, immer platziert, berichtet Scharmann. Ohne Zweifel: ein Hengst mit viel Potenzial. cmh