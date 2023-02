„Sehr freundliche, offene Grundstimmung“: Alpenvereins-Sektionen sensibilisieren Ausflügler

Unterwegs im Bildungsauftrag: (v.l.) Roland Klebe (Bund Naturschutz), Antje Göllner (Alpenverein Waakirchen), Manfred Zink (Vorsitzender DAV-Sektion München), Marc Stannartz (Umweltreferent Sektion München), Frederik Hiemenz (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) und Theresa Schöpfer (Gebietsbetreuerin Mangfallgebirge). © heidi siefert

Als Marc Stannartz am Samstagnachmittag seinen Infostand am Unteren Lochgraben abbaute, lag ein intensiver aber erfolgreicher Aktionstag hinter dem Umweltreferenten der Sektion München im Deutschen Alpenverein.

Taubenstein – Der Taubenstein, ein seit der Einstellung des winterlichen Liftbetriebs extrem gefragtes Tourenskigebiet, war einer von rund 30 Standorten beim bayernweiten Aktionstag „Natürlich auf Tour“. Dabei suchten der DAV und seine regionalen Partner vor Ort Kontakt zu den Wintersportlern im freien Gelände, um sie für die Besonderheiten der Natur zu sensibilisieren. Mindestens 1000 Leute passierten dabei die Informationspunkte am Spitzingsee, die nicht nur im Tal postiert waren. Auch an Rauhkopf, Schönfeldalmen und Rotwand waren die Ansprechpartner mit den grünen Jacken unterwegs, um mit Tourengehern, Schneeschuhwanderern und einer mittlerweile recht stattlichen Gruppe von Winterwanderern direkt ins Gespräch zu kommen.

„Es war eine sehr freundliche, offene Grundstimmung“, resümiert Theresa Schöpfer, die als eine der beiden Gebietsbetreuer im Mangfallgebirge am Samstag am Taubenstein im Einsatz war, während Kollege Florian Bossert am neuen Skitourenpark am Hirschberg (wir berichteten) unterwegs war. „Information ist alles.“ Darüber war sie sich nicht nur mit Manfred Zink einig, dem Vorsitzenden der DAV-Sektion München, in dessen Aufgabenbereich Albert-Link-Hütte, Schönfeldhütte, Taubensteinhaus und DAV-Haus Spitzingsee sowie alle dazwischen liegenden Wege gehören. „Wir fühlen uns hier in Verantwortung.“ Dabei wolle man keinen Verboten das Wort reden, sondern dass die Menschen verstehen, warum in der Natur nicht alles sinnvoll ist, was Spaß macht. Antje Göllner, normalerweise als eine von rund 20 Rangerinnen und Rangern in der Region unterwegs und beim Aktionstag für die Sektion Waakirchen am Stand, veranschaulichte das am Beispiel eines schönen Neuschneetages. Natürlich sei es cool, durch frischen Pulverschnee zu fahren, aber man müsse sich vergegenwärtigen, dass nach Tagen des Schneefalls das Wild oft zum ersten Mal wieder seine geschützten Räume verlassen und nach Nahrung suchen könne. „Was für uns die geile First Line ist, ist für Wildtiere ein elementares Problem im winterlichen Überlebenskampf.“ So gehe es darum, mit beständiger Aufklärungsarbeit Wissen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sich dieses auch festigt. Umso mehr in einem derart frequentierten Gebiet wie dem Rauhkopf, in dem an schönen Tagen 1200 Leute unterwegs seien – unter anderem weil an Wochenende quasi halb München hierher komme. Umgekehrt sei man gern bereit, seinen Teil dazu beizutragen, dass Sport, Tourismus und Natur miteinander auskommen können.

Was sich dabei am Samstag als hilfreich erwies, waren unter anderem Schaubilder, mit denen die Experten anschaulich zeigten, wie sich der Lebensrhythmus der Wildtiere und die Vorlieben der (Winter-)Sportler zueinander verhalten und wo man hier mit etwas Verständnis sehr effektiv ansetzen kann. Einer, der davon profitieren soll, ist der Auerhahn, der zu den extrem bedrohten Arten gehört. Es gelte sich dafür einzusetzen, dass es in naher Zukunft nicht nur noch ausgestopfte Exemplare gibt, wie jenes, das neben viel Infomaterial am Stand einen Ehrenplatz hatte und die Neugier der Passanten auf sich zog. Den Schutz bedrohter Arten hat auch die Wanderausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ zum Ziel, die ab 3. März im Rathaus Tegernsee zu sehen sein wird. und auf die Theresa Schöpfer schon jetzt hinweisen möchte.

